نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان: بحثٌ في المعانات والعمل على تحقيق المطالب

عقد وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان اجتماعًا تنسيقيًا مع رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البريّ الحاج بسام طليس.



وبحثوا معانات اصحاب المحطات والمواقف الواجب اتخاذها والسبل لتحقيق مطالبهم ولا سيما الجعالة وتراخيص الاستثمار والعمالة الاجنبية.



واتفق المجتمعون على عقد اجتماع موسع الاسبوع المقبل لمناقشة هذه المواضيع ومؤتمر صحافيّ لاعلان ما سيُتفق عليه بما يتعلق بالخطوات التي ستتخذ.