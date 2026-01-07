المفتي قبلان: حذار من الفتنة أو اللعب لصالح إسرائيل ومصلحة لبنان فوق الجميع

اعتبر المفتي الجعفريّ الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنّ لبنان بلا سيادة على الحدود ليس أكثر من دولة محتلة.



كما اعتبروجود من يريد الجيش اللبنانيّ مجرد شرطي سير لا قوة ندية على الحدود.



وتوجه إلى الحكومة اللبنانية، بالقول: "الجيش اللبنانيّ مطالب بأن يكون قوة سيادية على الحدود الجنوبية، فورًا وليس بين الزواريب، وأصل وجود الجيش لحماية لبنان من العدو وليس العكس، ووظيفته الحدود وليس ما وراءها، والفراغ الأمنيّ على الحدود فراغ سياديّ قاتل والحكومة ترتكب حماقة سيادية مصيرية".

وشدد على انّ "شمال النهر له علاقة بالإستراتيجية الدفاعية والخطأ في هذا المجال يضع لبنان بقلب فتنة لا سابق لها، ولا عدوّ أكبر من إسرائيل الإرهابية، وما لم تستطعه إسرائيل بأخطر حروبها الأطلسية لن يستطيعه أحد مهما كان هذا الأحد ومهما كان وصفه".