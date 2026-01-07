الأخبار
الرئيس عون واللبنانية الاولى شاركا في نيقوسيا في احتفال تسلم قبرص رئاسة الاتحاد الاوروبي
أخبار لبنان
2026-01-07 | 13:27
الرئيس عون واللبنانية الاولى شاركا في نيقوسيا في احتفال تسلم قبرص رئاسة الاتحاد الاوروبي
شارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون، في الحفل الذي اقيم في نيقوسيا مساء اليوم، بمناسبة ترؤس قبرص الاتحاد الاوروبي لستة اشهر.
وقد وصل الرئيس عون واللبنانية الاولى الى مكان الاحتفال حيث كان في استقبالهما الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وقرينته، اللذين رحبا بهما وشكرا لهما حضورهما الاحتفال.
ثم دخل رئيس الجمهورية وقرينته قاعة الاحتفال حيث القى الرئيس القبرصي كلمة تحدث فيها عن اهمية ترؤس بلاده للاتحاد الاوروبي لستة اشهر، عارضا للخطوط العريضة لخطة عمله خلال فترة الرئاسة.
كما القى عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة كلمات هنأوا فيها قبرص على توليها الرئاسة، وتناولوا التطورات الراهنة ومواقف الاتحاد الاوروبي منها.
