المجلس الشيعي الأعلى استنكر المواقف المتطاولة على الطائفة

أصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بيانًا جاء فيه:

"يرصد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى منذ فترة، عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، مواقف سياسية وإعلامية، تُمعن في التجني والتطاول على الطائفة الإسلامية الشيعية وعقائدها ومراجعها الدينية وعلمائها في لبنان والعالم.

وقد آثر المجلس طويلا عدم الرد على هذه المواقف والإنزلاق إلى ردود الفعل التي لا تأتلف مع الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، وفي ظل الهجمة السياسية الداخلية على طائفة قدمت للوطن أغلى ما تملك في سبيل حريته وسيادته وكرامته.

كما راهن المجلس على موقف حازم للسلطات السياسية والقضائية من أجل لجم وردع هذه المواقف من خلال القوانين المرعية الإجراء، ولكن راعه أن هذه السلطات إعتصمت بالصمت المطبق حيال هذا التطاول".



لذلك، أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى "رفضه واستنكاره الشديدين لهذه المواقف الرخيصة والمدفوعة كما يبدو بإرادات سياسية داخلية وخارجية"، مطالبًا "السلطات المختصة بالقيام بواجبها الوطني والدستوري بوضع حد لهذا التطاول والبذاءة التي فاقت كل حد".



وحذر المجلس من إستمرار هذه التجاوزات اللااخلاقية واللاوطنية، محتفظًا بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة ورفع دعاوى قضائية، محمّلًا "السلطات الرسمية كامل المسؤولية في حال استمرار أصحاب هذه التجاوزات في غيهم، وذلك حرصا منه على الوحدة الوطنية في مواجهة الرياح المسمومة التي يتعرض لها البلد".