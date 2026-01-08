وزارة الزراعة تتحضر للمؤتمر الأول للاستثمار الزراعي في أيار المقبل: نحو شراكة فاعلة لدعم الاقتصاد الأخضر

باشرت وزارة الزراعة التحضيرات العملية لعقد المؤتمر الأول للاستثمار الزراعي في لبنان، من خلال اجتماع موسع عقد في مقر الوزارة برئاسة وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص.



ويأتي الاجتماع في إطار الإعداد للمؤتمر المرتقب في شهر أيار المقبل، والذي يُعوَّل عليه كمنصة وطنية لتحريك عجلة الاستثمار في القطاع الزراعي.



وحضر الاجتماع رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية روفائيل دبانة، يرافقه منسق اللجنة المهندس إيلي مسعود، إضافة إلى وفد من مجموعة الاقتصاد والأعمال ضم : رؤوف أبو زكي، فيصل أبو زكي وسلمان صقر.



كما شاركت مستشارة وزير الزراعة سوسن أبو فخرالدين ونبيل حسن، المكلفان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الزراعي، إلى جانب مستشار الوزير مازن حلواني.



وتناول النقاش الإطار العام للمؤتمر وأبرز محاوره، بما في ذلك تحديد التحديات البنيوية التي تعوق تدفق الاستثمارات إلى القطاع الزراعي، وبلورة مقاربة عملية لمعالجتها وإزالة العقبات أمام المستثمرين. كما جرى بحث آليات تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب رؤوس أموال أجنبية، بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية.



وأكد المجتمعون، وفق بيان للوزارة، " أن القطاع الزراعي اللبناني يمتلك إمكانات كبيرة لم تُستثمر بعد، ولا سيما في سلاسل الإنتاج ذات الجدوى العالية التي تخضع حاليًا لدراسات فنية واقتصادية معمقة، على أن يجري الإعلان عن نتائجها والفرص المتاحة في هذا الإطار بالتزامن مع انعقاد المؤتمر.



ويأتي الاجتماع ضمن خارطة تعاون متكاملة بين وزارة الزراعة واتحاد الغرف اللبنانية ومجموعة الاقتصاد والأعمال، بهدف بناء شراكة استراتيجية بين العام والخاص، وتمكين القطاع الزراعي من لعب دور محوري في النمو الاقتصادي والتنمية الريفية المستدامة في لبنان.