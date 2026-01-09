الرئيس عون بحث مع سيمون كرم تحضيرات الاجتماع المقبل للجنة "الميكانيزم"

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم في التحضيرات الجارية للاجتماع المقبل للجنة "الميكانيزم" المقرر في ١٧ كانون الثاني الحالي.