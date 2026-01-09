فون دير لاين تبدي ترحيبها بالإجراءات التي إتخذها رئيس الجمهورية لجهة حصر السلاح بيد الدولة

في بيروت أيضاً، مباحثات أوروبية مع المسؤولين. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يرافقها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أبدت ترحيبها بالإجراءات التي إتخذها رئيس الجمهورية لجهة حصر السلاح بيد الدولة، وبإعلان الجيش اللبناني عن إستكمال المرحلة الأولى من خطته، كما رحبت بالمسار الإصلاحي.