أمن الدولة: القبض على أحد اخطر المطلوبين بجرائم السلب واحراق المنازل في بيروت

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "متابعةً للجهود الأمنية الحثيثة في مكافحة جرائم السلب بقوّة السلاح وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت مديرية بيروت الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق، بمؤازرة من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة، من توقيف المدعو (ب. ف.) في بيروت، لإقدامه على تنفيذ عمليات سلب تحت تهديد السلاح في عدد من المناطق، وجرى ضبط المسدّس المستخدم في تنفيذ عمليات السلب. وخلال التحقيق، تبيّن وجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقّه بجرم السرقة وإحراق منازل والتهديد. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص".