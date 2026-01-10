هكذا علقت السفارة الفرنسية على توقيع إتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8

أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان أن توقيع إتفاق التنقيب عن الغاز في الرقعة 8 من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية مع إئتلاف شركات "توتال إينيرجيز" و"إيني" و"قطر للطاقة" هو خبر سار للبنان، وأنه يؤكد الالتزام الدولي بمواصلة أنشطة الاستكشاف بالتعاون مع السلطات اللبنانية.