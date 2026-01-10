هكذا علقت السفارة الفرنسية على توقيع إتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8

إن توقيع إتفاق التنقيب عن الغاز في الرقعة 8 من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية مع إئتلاف شركات "توتال إينيرجيز" و"إيني" و"قطر للطاقة" هو خبر سار للبنان، ويؤكد الالتزام الدولي بمواصلة أنشطة الاستكشاف بالتعاون مع السلطات اللبنانية. https://t.co/gIdpoVFs3M
— La France au Liban 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceLiban) January 10, 2026
