السفير المصري: مسار عمل الجيش يجري بالشكل المطلوب..وندعم الدولة في مراحل حصر السلاح

أعلن السفير المصري علاء موسى، من السراي الحكومي، أنّ اللجنة الخماسية اجتمعت برئيس الحكومة نواف سلام وبحثت في ملفات عدّة أبرزها الإصلاحات الاقتصادية والفجوة المالية، معبّرًا عن ثقة اللجنة بالحكومة اللبنانية.



وأكد موسى أنّ مسألة “رحيل اليونيفيل” حساسة، وأن الجهود تنصبّ على ترتيب الأوضاع لضمان بقاء الوضع آمناً ومستقراً، مشددًا على أن الأمور تسير بشكل جيد ولا توجد "مهل زمنية"، بانتظار خطوات الدولة اللبنانية التي وصفها بالإيجابية، ولا سيما في ملف حصرية السلاح، معتبرًا أن مواقف سلام اليوم منسجمة مع مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون بالأمس.



وأضاف أن اللجنة الخماسية تقف إلى جانب الدولة اللبنانية في كل الخطوات التي تتخذها، وأن مسار عمل الجيش اللبناني يجري بالشكل المطلوب، كما جرى البحث في الانتخابات النيابية، مع التأكيد على أهمية إجرائها في موعدها لما لها من دور في إعادة انتظام العمل السياسي بعد فترة الفراغ.



وأشار موسى إلى أن النقاش تناول أيضًا انتهاء المرحلة الأولى من حصر السلاح، مجددًا التأكيد على دعم الدولة اللبنانية في هذا المسار، معتبراً أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.