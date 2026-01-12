الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نقابة المعلمين في كتاب إلى مجلس النواب: لتعديل مشروع الفجوة المالية

أخبار لبنان
2026-01-12 | 04:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقابة المعلمين في كتاب إلى مجلس النواب: لتعديل مشروع الفجوة المالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نقابة المعلمين في كتاب إلى مجلس النواب: لتعديل مشروع الفجوة المالية

طالبت نقابة المعلمين مجلس النواب، في كتاب بتعديل قانون الفجوة المالية، ليلحظ أموال النقابات وصناديقها. 

 

وقالت: "في ضوء الاستعداد لمناقشة مشروع قانون الفجوة الماليّة، ومع تأكيد أهميّة هذه الخطوة في مسار تنظيم المسؤوليّات الماليّة الناتجة عن الانهيار الاقتصاديّ، الذي ألمّ بلبنان منذ العام ٢٠١٩، تتوجّه نقابة المعلّمين، باسم أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة، بنداءٍ عاجل إلى مجلس النواب، وتطالب بتعديل مشروع القانون ليشمل أموال صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليميّة التي تعرّضت إلى خسارة تفوق ٨٠٠ مليون دولار أميركيّ من أصل ما كان متوافرًا في الصندوق قبل الأزمة".

 

وطالبت النقابة "بإدراج خسائر صندوق التعاضد للمعلّمين في القانون، والتي تبلغ نحو ٤ ملايين دولار، مع العلم أنّ هذه الصناديق ليست مؤسّسات تجاريّة أو استثماريّة، بل أُنشئت لتأمين التقاعد وكرامة الشيخوخة لآلاف المعلّمين والمعلّمات الذين خدموا لبنان عقودًا من الزمن" .

 

واعتبرت أنّ “تغييب هذه الأموال عن مشروع قانون الفجوة الماليّة يمثّل ظلمًا فادحًا لفئة أنهكتها الأزمة، ويتعارض مع مبدأ العدالة الذي يجب أن يُكرَّس في كلّ معالجة تشريعيّة".

 

ولفتت إلى أنّ "أموال صناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد للمعلّمين تُعدّ حقوقًا مكتسبة ومحميّة بموجب الدستور اللبنانيّ”.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

المعلمين

النواب:

لتعديل

مشروع

الفجوة

المالية

LBCI التالي
عملية سلب عند مستديرة سعدنايل
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة خلال أسبوع..
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-23

مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-26

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية... التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
2025-12-26

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-22

مجلس الوزراء بدأ بمناقشة مشروع قانون الفجوة المالية مادة مادة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:11

فضل الله: من يعمل لتأجيل الانتخابات هو نفسه من يقوم بحملات التضليل في فنزويلا

LBCI
أخبار لبنان
07:07

لقاء "سيدة الجبل": لإلزام "حزب الله" بإصدار بيان رسمي بانسحابه من جنوب الليطاني أو إستقالة وزرائه من الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
07:03

رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي أعلنت تأييدها للتحركات المطلبية: بداية لانطلاق خطوات الاحتجاج الكبير

LBCI
أخبار لبنان
06:26

كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-26

الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية

LBCI
منوعات
05:10

"البلدة لنا ولقد حدّدنا هوياتكم بالفعل"... مشهد مرعب على شاطئ الإكوادور وهذا الهدف منه (صور)

LBCI
أخبار دولية
2025-09-16

لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

LBCI
خبر عاجل
2026-01-10

هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:14

ترامب: القيادة الإيرانية تواصلت معي

LBCI
أخبار لبنان
16:35

الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته… ودور السلاح انتهى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

جولة حلب حسمتها الحكومة السورية وقسد تنسحب نحو الشمال الشرقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

من التسمية إلى الثقة... كيف حُسم اسم الرئيس سلام في اللحظات الأخيرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سعر النفط 50 دولار ممكن… ولكن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:24

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
00:35

أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم

LBCI
خبر عاجل
10:56

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفا المنطقة المهددة في كفرحتا

LBCI
خبر عاجل
08:43

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
08:17

نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي

LBCI
خبر عاجل
13:45

الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له

LBCI
أخبار دولية
23:59

نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"

LBCI
خبر عاجل
14:05

الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته لكن لا اعرف ماذا يدور في رأس نتنياهو وعلينا استكمال العمل لابعاده والبعض لم يفرح لإبعاد شبح الحرب وهذا الطرف داخليّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More