تجمع "كلنا بيروت" في دار الفتوى: دعم ثابت للمفتي دريان ورفض الحملات المشبوهة

زار وفد من تجمع "كلنا بيروت"، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، دار الفتوى، حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وجرى في خلال اللقاء البحث في شؤون عامة تتصل بالعاصمة بيروت، إلى جانب عدد من القضايا الوطنية الراهنة وما تمرّ به البلاد من تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية.



وأكد شقير في خلال اللقاء وقوف التجمع الكامل إلى جانب مفتي الجمهورية ودار الفتوى، مشدداً على رفضه القاطع لكل الحملات المشبوهة التي تستهدف هذه المؤسسة الدينية والوطنية العريقة، والتي تمثل المرجعية الإسلامية الأولى في لبنان، وتشكّل ركناً أساسياً من أركان الاعتدال والوحدة الوطنية.



واعتبر شقير أن أي استهداف لدار الفتوى أو لسماحة المفتي شخصياً يطال موقعاً وطنياً جامعاً، ويصبّ في خانة محاولات إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار الداخلي، مؤكداً أن المفتي دريان يمثّل بصموده ومواقفه الحكيمة صمام أمان ومرجعية جامعة لكل اللبنانيين.



كما شدد الوفد على أهمية الدور الذي تضطلع به دار الفتوى في حماية العيش المشترك، وترسيخ ثقافة الحوار، والدفاع عن الثوابت الوطنية، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب أعلى درجات التكاتف والمسؤولية الوطنية.