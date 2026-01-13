الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
1
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
1
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المطارنة الموارنة: إضفاء الطابع المدني على وفدي لبنان وإسرائيل مؤشر جدية
أخبار لبنان
2026-01-13 | 06:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
المطارنة الموارنة: إضفاء الطابع المدني على وفدي لبنان وإسرائيل مؤشر جدية
عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومُشارَكة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية.
وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان الاتي، تلاه النائب البطريركي المطران انطوان عوكر:
"1- يتوجّه الآباء إلى أبنائهم وبناتهم، وإلى الطوائف المسيحية الشقيقة وكلّ اللبنانيين، بأطيب التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة عيد ميلاد المُخلِّص ورأس السنة المباركة. ويتمنَّون لهم وللوطن الحبيب الخلاص من المحنة التي طال أمدها، والسير في دروب الأمن والسلام والازدهار.
2- يُعوِّل الآباء على صدق النوايا وثبات العزيمة لدى أهل الحكم والسياسيين والمراجع المُؤثِّرة في لبنان، من أجل تضافر جهودهم وتوحيد إرادتهم وأهدافهم للإفادة من الفرصة الإقليمية والدولية بما يُسهِم في إنقاذ البلاد من مخاطر الخلاف والتشتُّت والضياع، والدفع بها إلى التوافق والوحدة والبناء الوطني معًا.
3- يتابع الآباء باهتمامٍ بداية التفاوض بين لبنان وإسرائيل بإشرافٍ دولي من خلال لجنة "الميكانيزم" وعلى قاعدة اتفاق الهدنة. ويرَون في إضفاء الطابع المدني الرئاسي على وفدَي الدولتَين مؤشرًا إلى جديةٍ في تناول المسائل العالقة بينهما، شرط توافر الواقعية والشفافية واحترام السيادة والحقوق والالتزام بالعهود، بعيدًا من العنف الميداني الذي لا يزال مسيطرًا على أكثر من جبهةٍ في لبنان.
4- يراقب الآباء تعاطي السلطات المُختصَّة مع الحلول المالية المُقترَحة، ولا سيما مصير الودائع المصرفية. ويلفتون الانتباه إلى أن المعالجة الصحيحة لهذا الملف الشائك ينبغي أن تتصدّى لكلّ جوانبه، بما في ذلك المستقبل المصرفي ودون الإغفال عن حقوق الأفراد والمؤسسات والنقابات، وسبل تأمين الثقة والاطمئنان لعودة الحياة الطبيعية إلى الاستثمار المُتعدِّد القطاعات.
5- يُرحِّب الآباء باستئناف عملية التفاهم اللبناني - الفلسطيني على تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية إلى الدولة، لما لذلك من انعكاسٍ إيجابي على مواصلة تنفيذ القرار 1701، وعودة المسؤولية العسكرية والأمنية إلى الشرعية اللبنانية ومؤسساتها ذات الصلة.
6- يُحذِّر الآباء من الأنباء المتواترة عن محاولات نقل النزاعات المُزمِنة في سوريا إلى لبنان، سواء عبر الأُصوليات أو المطامع السلطاوية السالفة. ويأملون بصدق التعاون بين بيروت ودمشق لوأد تلك الفتن التي تُهدِّد البلدَين، وللعمل معًا من أجل غدٍ أفضل لهما.
7 - مع تكرار الشكر لله على حلول السنة الجديدة، وفي مناسبة أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، يدعو الآباء أبناءهم وبناتهم إلى المشاركة في هذه الصلاة، وتكثيف الصلاة لأجل وضع حد للحروب وإحلال السلام في لبنان والمنطقة والعالم".
أخبار لبنان
الموارنة:
إضفاء
الطابع
المدني
لبنان
وإسرائيل
التالي
المساعدون القضائيون نفذوا اعتكافا تحذيريا في اليوم الأول من "أسبوع الغضب"
الحجار تابع تطبيق القرارين بشأن مخالفات الدراجات النارية وتنظيم عمل راكني السيارات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:38
المطارنة الموارنة: إضافة الطابع المدني إلى لجنة الميكانيزم مؤشر على جدية تناول المسائل العالقة بين لبنان وإسرائيل
آخر الأخبار
06:38
المطارنة الموارنة: إضافة الطابع المدني إلى لجنة الميكانيزم مؤشر على جدية تناول المسائل العالقة بين لبنان وإسرائيل
0
آخر الأخبار
06:38
المطارنة الموارنة: يعوّل الأباء على صدق النوايا عند أهل الحكم والمراجع المؤثرة في لبنان من أجل توحيد الجهود والاستفادة من الفرصة الدولية التي تساهم في دعم لبنان
آخر الأخبار
06:38
المطارنة الموارنة: يعوّل الأباء على صدق النوايا عند أهل الحكم والمراجع المؤثرة في لبنان من أجل توحيد الجهود والاستفادة من الفرصة الدولية التي تساهم في دعم لبنان
0
آخر الأخبار
2025-12-20
الوكالة الوطنية للإعلام: وصول الراعي الى مطرانية الموارنة - قلاية الصليب في طرابلس
آخر الأخبار
2025-12-20
الوكالة الوطنية للإعلام: وصول الراعي الى مطرانية الموارنة - قلاية الصليب في طرابلس
0
أخبار لبنان
2025-11-05
"المطارنة الموارنة" أملوا ان تثمر زيارة البابا لاون سلاما في لبنان والعالم وحذروا من أيّ تلكؤ في معالجة مشكلة السلاح
أخبار لبنان
2025-11-05
"المطارنة الموارنة" أملوا ان تثمر زيارة البابا لاون سلاما في لبنان والعالم وحذروا من أيّ تلكؤ في معالجة مشكلة السلاح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:36
لجنة تكنولوجيا المعلومات أقرت مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا معدلا
أخبار لبنان
09:36
لجنة تكنولوجيا المعلومات أقرت مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا معدلا
0
أخبار لبنان
09:32
مجلس وزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر يوم الخميس المقبل لدرس جدول أعمال من 13 بندا
أخبار لبنان
09:32
مجلس وزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر يوم الخميس المقبل لدرس جدول أعمال من 13 بندا
0
أخبار لبنان
09:07
انهيار جديد في جسر العريضة الحدودي المتضرّر منذ العاصفة الماضية
أخبار لبنان
09:07
انهيار جديد في جسر العريضة الحدودي المتضرّر منذ العاصفة الماضية
0
أخبار لبنان
09:02
بري تابع وزواره الأوضاع العامة وشؤونا تشريعية مرقص: أطلعته على ملاحظاتي على قانون الفجوة المالية وتحفظاتي عليه
أخبار لبنان
09:02
بري تابع وزواره الأوضاع العامة وشؤونا تشريعية مرقص: أطلعته على ملاحظاتي على قانون الفجوة المالية وتحفظاتي عليه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:02
إتحاد مجالس الأعمال اللبنانية - الخليجية بحث مع بخاري في تنمية العلاقات الإقتصادية مع السعودية
أخبار لبنان
08:02
إتحاد مجالس الأعمال اللبنانية - الخليجية بحث مع بخاري في تنمية العلاقات الإقتصادية مع السعودية
0
عالم الطبخ
10:21
أطباق مختلفة وشهية باستخدام فاهيتا الدجاج... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:21
أطباق مختلفة وشهية باستخدام فاهيتا الدجاج... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
رياضة
06:31
مانشستر يونايتد يتفق مع كاريك لتعيينه مدربا موقتا
رياضة
06:31
مانشستر يونايتد يتفق مع كاريك لتعيينه مدربا موقتا
0
أخبار لبنان
09:32
مجلس وزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر يوم الخميس المقبل لدرس جدول أعمال من 13 بندا
أخبار لبنان
09:32
مجلس وزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر يوم الخميس المقبل لدرس جدول أعمال من 13 بندا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:59
إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟
أخبار دولية
07:59
إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:34
طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق
تقارير نشرة الاخبار
07:34
طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق
0
أخبار لبنان
07:05
حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان
أخبار لبنان
07:05
حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان
0
أخبار دولية
03:28
إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل
أخبار دولية
03:28
إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل
0
أخبار دولية
03:25
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"
أخبار دولية
03:25
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
2
خبر عاجل
04:56
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
خبر عاجل
04:56
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
3
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
4
حال الطقس
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
حال الطقس
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
5
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
6
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
7
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
8
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More