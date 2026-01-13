الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المطارنة الموارنة: إضفاء الطابع المدني على وفدي لبنان وإسرائيل مؤشر جدية

أخبار لبنان
2026-01-13 | 06:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المطارنة الموارنة: إضفاء الطابع المدني على وفدي لبنان وإسرائيل مؤشر جدية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
المطارنة الموارنة: إضفاء الطابع المدني على وفدي لبنان وإسرائيل مؤشر جدية

 عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة  البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومُشارَكة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية.

وفي ختام الاجتماع أصدروا  البيان الاتي، تلاه  النائب البطريركي المطران انطوان عوكر:
"1- يتوجّه الآباء إلى أبنائهم وبناتهم، وإلى الطوائف المسيحية الشقيقة وكلّ اللبنانيين، بأطيب التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة عيد ميلاد المُخلِّص ورأس السنة المباركة. ويتمنَّون لهم وللوطن الحبيب الخلاص من المحنة التي طال أمدها، والسير في دروب الأمن والسلام والازدهار.
2- يُعوِّل الآباء على صدق النوايا وثبات العزيمة لدى أهل الحكم والسياسيين والمراجع المُؤثِّرة في لبنان، من أجل تضافر جهودهم وتوحيد إرادتهم وأهدافهم للإفادة من الفرصة الإقليمية والدولية بما يُسهِم في إنقاذ البلاد من مخاطر الخلاف والتشتُّت والضياع، والدفع بها إلى التوافق والوحدة والبناء الوطني معًا.
3- يتابع الآباء باهتمامٍ بداية التفاوض بين لبنان وإسرائيل بإشرافٍ دولي من خلال لجنة "الميكانيزم" وعلى قاعدة اتفاق الهدنة. ويرَون في إضفاء الطابع المدني الرئاسي على وفدَي الدولتَين مؤشرًا إلى جديةٍ في تناول المسائل العالقة بينهما، شرط توافر الواقعية والشفافية واحترام السيادة والحقوق والالتزام بالعهود، بعيدًا من العنف الميداني الذي لا يزال مسيطرًا على أكثر من جبهةٍ في لبنان.
4- يراقب الآباء تعاطي السلطات المُختصَّة مع الحلول المالية المُقترَحة، ولا سيما مصير الودائع المصرفية. ويلفتون الانتباه إلى أن المعالجة الصحيحة لهذا الملف الشائك ينبغي أن تتصدّى لكلّ جوانبه، بما في ذلك المستقبل المصرفي ودون الإغفال عن حقوق الأفراد والمؤسسات والنقابات، وسبل تأمين الثقة والاطمئنان لعودة الحياة الطبيعية إلى الاستثمار المُتعدِّد القطاعات.
5- يُرحِّب الآباء باستئناف عملية التفاهم اللبناني - الفلسطيني على تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية إلى الدولة، لما لذلك من انعكاسٍ إيجابي على مواصلة تنفيذ القرار 1701، وعودة المسؤولية العسكرية والأمنية إلى الشرعية اللبنانية ومؤسساتها ذات الصلة.
6- يُحذِّر الآباء من الأنباء المتواترة عن محاولات نقل النزاعات المُزمِنة في سوريا إلى لبنان، سواء عبر الأُصوليات أو المطامع السلطاوية السالفة. ويأملون بصدق التعاون بين بيروت ودمشق لوأد تلك الفتن التي تُهدِّد البلدَين، وللعمل معًا من أجل غدٍ أفضل لهما.
7 - مع تكرار الشكر لله على حلول السنة الجديدة، وفي مناسبة أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، يدعو الآباء أبناءهم وبناتهم إلى المشاركة في هذه الصلاة، وتكثيف الصلاة لأجل وضع حد للحروب وإحلال السلام في لبنان والمنطقة والعالم".

 

أخبار لبنان

الموارنة:

إضفاء

الطابع

المدني

لبنان

وإسرائيل

LBCI التالي
المساعدون القضائيون نفذوا اعتكافا تحذيريا في اليوم الأول من "أسبوع الغضب"
الحجار تابع تطبيق القرارين بشأن مخالفات الدراجات النارية وتنظيم عمل راكني السيارات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:38

المطارنة الموارنة: إضافة الطابع المدني إلى لجنة الميكانيزم مؤشر على جدية تناول المسائل العالقة بين لبنان وإسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
06:38

المطارنة الموارنة: يعوّل الأباء على صدق النوايا عند أهل الحكم والمراجع المؤثرة في لبنان من أجل توحيد الجهود والاستفادة من الفرصة الدولية التي تساهم في دعم لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-20

الوكالة الوطنية للإعلام: وصول الراعي الى مطرانية الموارنة - قلاية الصليب في طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

"المطارنة الموارنة" أملوا ان تثمر زيارة البابا لاون سلاما في لبنان والعالم وحذروا من أيّ تلكؤ في معالجة مشكلة السلاح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:36

لجنة تكنولوجيا المعلومات أقرت مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا معدلا

LBCI
أخبار لبنان
09:32

مجلس وزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر يوم الخميس المقبل لدرس جدول أعمال من 13 بندا

LBCI
أخبار لبنان
09:07

انهيار جديد في جسر العريضة الحدودي المتضرّر منذ العاصفة الماضية

LBCI
أخبار لبنان
09:02

بري تابع وزواره الأوضاع العامة وشؤونا تشريعية مرقص: أطلعته على ملاحظاتي على قانون الفجوة المالية وتحفظاتي عليه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:02

إتحاد مجالس الأعمال اللبنانية - الخليجية بحث مع بخاري في تنمية العلاقات الإقتصادية مع السعودية

LBCI
عالم الطبخ
10:21

أطباق مختلفة وشهية باستخدام فاهيتا الدجاج... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
رياضة
06:31

مانشستر يونايتد يتفق مع كاريك لتعيينه مدربا موقتا

LBCI
أخبار لبنان
09:32

مجلس وزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر يوم الخميس المقبل لدرس جدول أعمال من 13 بندا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:59

إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:34

طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق

LBCI
أخبار لبنان
07:05

حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان

LBCI
أخبار دولية
03:28

إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:25

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:07

قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة

LBCI
خبر عاجل
04:56

إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة

LBCI
خبر عاجل
01:32

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
حال الطقس
01:50

منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر

LBCI
اقتصاد
02:31

ارتفاع في أسعار المحروقات…

LBCI
خبر عاجل
16:54

ترامب: ‍اعتبارا ‍من الآن ⁠أي ​دولة ‍تتعامل ‍تجاريا ‌مع ⁠جمهورية ⁠إيران ‍الإسلامية ‍ستدفع ‌رسوما ​جمركية ​25% على جميع ⁠المعاملات ‍مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
15:03

وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

LBCI
أخبار لبنان
09:01

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More