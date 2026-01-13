رجي وشقير بحثا في تطوير الخدمات القنصلية وإمكان إصدار جوازات سفر "بيوكربونية" قريبا

عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في اطار الجهود المستمرة للوزارة لتطوير الخدمات القنصلية، من خلال إعتماد المكننة، اجتماعا مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والوفد المرافق، جرى خلاله البحث في تزويد السفارات والقنصليات العامة اللبنانية بآلات مخصّصة لاستقبال طلبات جوازات السفر البيومترية، بما يسهّل على اللبنانيين المنتشرين تقديم طلباتهم مباشرة في البعثات من دون الحاجة للمجيء إلى لبنان كما هو الحال راهناً.



كما تطرق اللقاء الى شؤون التأشيرات وجوازات المرور وعدد من المسائل القنصلية الأخرى، إضافة إلى بحث إمكان إصدار جوازات سفر بيوكربونية قريباً كبديل عن جوازات السفر البيومترية الحالية، وهو النموذج الأحدث والأكثر اماناً.