الجميل: لا نريد أن نساوم على الانتخابات النيابية ونرغب أن تكون حرة

أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل دعمه لرئيس الجمهورية جوزاف عون في استعادة السيادة.



واعتبر أن سحب السلاح من شمال الليطاني هو امتحان مهمّ للدولة ولحزب الله لناحية مدى تعاونه، كما هو امتحان للجيش لنرى مدى قدرته وسرعته على سحب السلاح.

وأشار الجميّل إلى أن "مؤتمر دعم الجيش من شأنه تعزيز قدراته"، معتبرًا أن "المرحلة المقبلة هي امتحان للجميع".

وفي موضوع الانتخابات النيابية، قال "نرفض المساومة على الانتخابات النيابية".

وعبّر الجميل عن رغبته بأن تكون الانتخابات النيابية حرة في كل المناطق اللبنانية، وأن يتمتّع اللبنانيون بحرية التحرك في الجنوب والبقاع مثل باقي المناطق اللبنانية.

في السياق، طلب الجميل من الدولة أن تتعاطى هذه المرة بطريقة مختلفة، مع حماية المرشحين والناخبين في مناطق نفوذ الحزب.

وقال إن "الإنتخاب على أساس النواب الـ 6 غير قابل للتطبيق بحسب رئيس الحكومة والتصويت كما حصل في الـ 2022 بحاجة إلى تعديل كذلك أن يأتي الإغتراب ويصوت في لبنان"، معتبرًا أن "الخيارات الثلاث التي أمامنا غير قابلة للتطبيق والتنفيذ".

كذلك، لفت الجميل الى أن الرئيس عون أكد لي أن الجيش يعمل في شمال الليطاني، مؤكدًا أن عمله لن يتوقف.