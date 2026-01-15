الرئيس عون استقبل رئيس الوزراء الأردني.. تأكيد أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون في خلال استقباله رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة.وشكر الرئيس عون الأردن ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل للبنان في المجالات كافة ولاسيما دعم الجيش، منوهاً بأهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها أمس في السرايا.من جهته، أكد رئيس الحكومة الأردنية جعفر حسان أن الأردن يقف إلى جانب لبنان وأنه حريص على تفعيل التعاون بين البلدين، لافتا الى أن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خير دليل على أهمية ما يجمع بين البلدين والشعبين.