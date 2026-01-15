الأخبار
الأمن العام: لعدم التعامل مع أي شخص يدّعي صفة عسكرية والإبلاغ فوراً عن أي اشتباه
أخبار لبنان
2026-01-15
الأمن العام: لعدم التعامل مع أي شخص يدّعي صفة عسكرية والإبلاغ فوراً عن أي اشتباه
أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام انه "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن العام لمكافحة أعمال الإحتيال وحماية المواطنين، وبناءً لإشارة النيابة العامة العسكرية، جرى توقيف أحد الأشخاص بجرم انتحال صفة ضابط في الأمن العام والتنقّل مرتدياً بزّة عسكرية بصورة غير قانونية وإيهام مواطنين بها، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه".
وجدّدت المديرية العامة للأمن العام دعوتها إلى المواطنين لعدم التعامل مع أي شخص يدّعي صفة عسكرية أو أمنية خارج الأطر الرسمية، وعدم تقديم أي معلومات شخصية تحت أي ذريعة، والتأكد من هويته، والإبلاغ فوراً عن أي حالة اشتباه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
