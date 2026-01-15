مخزومي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج: نأمل بأن يسود السلام في وطننا

توجّه النائب فؤاد مخزومي، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، بأحرّ التهاني إلى اللبنانيين عمومًا، والمسلمين خصوصًا.



وكتب على منصة "أكس": "نسأل المولى أن تحمل هذه الذكرى معها ظروفًا أكثر إشراقًا، يسود فيها السلام والاستقرار في وطننا والمنطقة بأسرها".