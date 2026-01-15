قبلان: التعويل على الدولة تعويل على وهم

توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان إلى اللبنانيين، بالقول: "أيها اللبنانيون، إنّ هذا النوع من الاستباحة الصهيونية والإرهاب المهووس بدمار ممتلكات أهلنا وناسنا استباحة لصميم القرار الوطني ودوس على كرامة لبنان، وعدوان شامل على كل قيمة وطنية، والميكانيزم شريك قوي بهذا العدوان، فيما الجهات الرسمية الغارقة بالوعود والخيال مطالبة بوقفة شرف، وأقل الشرف اعتماد خيارات وطنية وقدرات ديبلوماسية وسيادية تليق بنصف دولة ونصف كرامة، إلا أنّ التعويل على الدولة تعويل على وهم، وخيارنا دولة لا تقبل بالذل ولا تنام على ضيم، ولا بديل عن القوة الوطنية السيادية، ولبنان بكل ما فيه مدين للمقاومة التي علّمتنا طيلة عقود معنى الردع وقدرات الشرف، والجيش شريك قوي للمقاومة ولا ينقصه إلا قرار وطني يليق بتاريخ ملاحم لبنان السيادية".