الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبلان: التعويل على الدولة تعويل على وهم

أخبار لبنان
2026-01-15 | 13:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبلان: التعويل على الدولة تعويل على وهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قبلان: التعويل على الدولة تعويل على وهم

 توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان إلى اللبنانيين، بالقول: "أيها اللبنانيون، إنّ هذا النوع من الاستباحة الصهيونية والإرهاب المهووس بدمار ممتلكات أهلنا وناسنا استباحة لصميم القرار الوطني ودوس على كرامة لبنان، وعدوان شامل على كل قيمة وطنية، والميكانيزم شريك قوي بهذا العدوان، فيما الجهات الرسمية الغارقة بالوعود والخيال مطالبة بوقفة شرف، وأقل الشرف اعتماد خيارات وطنية وقدرات ديبلوماسية وسيادية تليق بنصف دولة ونصف كرامة، إلا أنّ التعويل على الدولة تعويل على وهم، وخيارنا دولة لا تقبل بالذل ولا تنام على ضيم، ولا بديل عن القوة الوطنية السيادية، ولبنان بكل ما فيه مدين للمقاومة التي علّمتنا طيلة عقود معنى الردع وقدرات الشرف، والجيش شريك قوي للمقاومة ولا ينقصه إلا قرار وطني يليق بتاريخ ملاحم لبنان السيادية".

أخبار لبنان

التعويل

الدولة

تعويل

LBCI التالي
السفير الاميركي في مرفأ بيروت: رسائل في الامن والاقتصاد
بن فرحان تجاهل أبو عمر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-26

قبلان: الدولة دولة بالعدالة والشراكة والمساواة لا بالغبن والحصار والإنتقام

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-07

قبلان: الدولة غائبة عن المتضرّرين وملف الكهرباء يتضمن ظلما ويحتاج إلى تصحيح

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-23

قبلان: الدولة مطالبة بأن تكون بحجم الضامن الوطني لا الإدانات الفارغة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-11

قبلان للجهات الرسمية: المطلوب دولة قادرة على إنصاف كل فئات موظفيها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
14:19

أبو الحسن يلتقي وزير الخارجية الكويتيّ: تأكيد أهمية العلاقات الكويتية - اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-07

أي حدث قد يصبح رهانًا… حتى ما لم يخطر على البال

LBCI
منوعات
2026-01-13

"ذهبت لإجراء فحص روتيني فأعطوني حكم الإعدام"... انتفاخ بسيط بمعدتها كشف لها الكارثة

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السعودية تؤكد دورها المحوري في التعدين العالمي خلال منتدى مستقبل المعادن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

تأجيل الضربة المُرتقبة... مباحثات أميركية مع دول إقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا

LBCI
أخبار لبنان
13:21

متري نافيًا ما نُقل عن مسؤولين لبنانيين: التواصل بين بيروت ودمشق مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

السفير الاميركي في مرفأ بيروت: رسائل في الامن والاقتصاد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:23

مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل

LBCI
أخبار لبنان
08:13

ادرعي يحذر سكان سحمر في البقاع الغربي

LBCI
أمن وقضاء
03:29

استدرجوه إلى عرمون وقتلوه ورمو جثته في عين عنوب... بهدف سرقة أمواله

LBCI
أخبار لبنان
00:49

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
خبر عاجل
09:40

إنذار عاجل إلى سكان البقاع الغربي وتحديدًا في مشغرة

LBCI
خبر عاجل
09:31

الجيش الإسرائيلي: نهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في مناطق لبنانية عدة

LBCI
خبر عاجل
10:41

استهداف المنزلين المهددين في مشغرة

LBCI
اسرار
23:51

أسرار الصحف 15-01-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More