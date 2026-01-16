الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تعميم لوزارة السياحة : إجراءات صارمة بحق المؤسسات السياحية المخالِفة

أخبار لبنان
2026-01-16 | 06:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعميم لوزارة السياحة : إجراءات صارمة بحق المؤسسات السياحية المخالِفة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تعميم لوزارة السياحة : إجراءات صارمة بحق المؤسسات السياحية المخالِفة

أصدرت وزارة السياحة التعميم رقم 12، موجّهًا إلى كل المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابتها، دعت فيه إلى التقيّد التام بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، ولا سيما المراسيم الناظمة لعمل المؤسسات السياحية ووكالات السفر والنقل السياحي.

ويأتي التعميم استنادًا إلى المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، والمرسوم رقم 6298 تاريخ 9/9/2011 المتعلق بتنظيم بيوت الضيافة، إضافة إلى المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 وتعديلاته الخاص بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي.

وطلبت الوزارة من "كل المؤسسات السياحية، سواء تلك المعدة للإقامة( فنادق مساكن سياحية شاليهات أو بيرج، موتيلات منتجعات سياحية، بيوت الشباب المخيمات المنظمة، بيوت الضيافة الحمامات البحرية وأحواض السباحة، والمؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب:( المطاعم، السناك بار، المقاهي صالات الشاي، الملاهي النوادي الليلية، المراقص الحانات المؤسسات التي تعمل في الهواء الطلق، بالاضافة الى الوكالات بكافة فئاتها: (وكالات السفر والسياحة، وكالات النقل السياحي، وكالات تأجير السيارات، وكالات تأجير سيارات المناسبات وكالات تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV، وعربات الاستخدام UTV ،التقيد التام بالأنظمة والقوانين النافذة، لا سيما السياحية منها المشار إليها أعلاه".

وأكدت الوزارة أنّها "ستشدّد في اتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات القانونيةوفقا للنصوص المرعية الإجراء بحق أي مؤسسة سياحية تثبت مخالفتها، وذلك حفاظا على الجودة وتعزيزا للثقة بقطاع السياحة".

أخبار لبنان

لوزارة

السياحة

إجراءات

صارمة

المؤسسات

السياحية

المخالِفة

LBCI التالي
الرئيس سلام التقى الهيئة الناظمة للاتصالات والقعقور أعلنت عن مبادرة إصلاحية لإدخال المتابعة والتقويم ومؤشرات الأداء إلى عمل الإدارة العامة
جعجع اتصل بالرئيس عون... وهذا ما دار بينهما
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

وزيرة السياحة تمنع تقديم الكحول للقاصرين ودخولهم المؤسسات السياحية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-25

وزارة الزراعة تعيد تركيب السياج حول شجرة الأرز المحمية في عكار وتتوعد المتعدين بإجراءات صارمة

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-07

تعميم لوزارة الداخلية والبلديات حول تنظيم إجراءات وتواقيت سير الشاحنات

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-29

قرار لمحافظ بيروت بإقفال المؤسسات السياحية والمحال التجارية الثلاثاء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:33

توقيف شخص استدرج ضحاياه من خلال أحد التّطبيقات ليسلبهم سياراتهم وأموالهم وهواتفهم...

LBCI
أخبار لبنان
08:25

وزير المالية مدد مهلة التصريح وتسديد ضريبة أرباح العمليات على منصة صيرفة حتى 31 آذار

LBCI
أمن وقضاء
08:05

توقيفات لشعبة المعلومات في قضية مقتل شاب في شكا

LBCI
أخبار لبنان
08:02

عون عرض مع السفير كرم للتحضيرات قبل اجتماع "الميكانيزم"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:05

توقيفات لشعبة المعلومات في قضية مقتل شاب في شكا

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-15

البابا يدعو لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد اعتداء سيدني

LBCI
خبر عاجل
16:57

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-05

وزير الإعلام بول مرقص لـ"الجزيرة": هدفنا أن ينتهي الجيش من حصر السلاح في نهاية العام للانتقال للمرحلة التالية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:17

افتتاح منشأة لمعالجة نفايات طبية معدية في الكرنتينا برعاية UNDP

LBCI
أخبار لبنان
07:08

جابر: قروض طويلة الأمد لتغطية عجز الموازنة ومشاريع طاقة بدعم من البنك الدولي

LBCI
أخبار دولية
06:41

ويتكوف: نأمل بحلّ دبلوماسي مع إيران ونزع سلاح حماس شرط لسلام طويل الأمد

LBCI
أخبار دولية
02:46

نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة

LBCI
أخبار دولية
00:24

مبعوث: واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني وكل الخيارات مطروحة

LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:53

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
حال الطقس
02:17

لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر

LBCI
خبر عاجل
15:51

غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:57

موقع الخزانة الاميركية: عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية والعقوبات تستهدف أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ علي لاريجاني

LBCI
خبر عاجل
16:57

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 16-01-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More