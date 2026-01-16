الأخبار
تعميم لوزارة السياحة : إجراءات صارمة بحق المؤسسات السياحية المخالِفة
أخبار لبنان
2026-01-16 | 06:48
تعميم لوزارة السياحة : إجراءات صارمة بحق المؤسسات السياحية المخالِفة
أصدرت وزارة السياحة التعميم رقم 12، موجّهًا إلى كل المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابتها، دعت فيه إلى التقيّد التام بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، ولا سيما المراسيم الناظمة لعمل المؤسسات السياحية ووكالات السفر والنقل السياحي.
ويأتي التعميم استنادًا إلى المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، والمرسوم رقم 6298 تاريخ 9/9/2011 المتعلق بتنظيم بيوت الضيافة، إضافة إلى المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 وتعديلاته الخاص بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي.
وطلبت الوزارة من "كل المؤسسات السياحية، سواء تلك المعدة للإقامة( فنادق مساكن سياحية شاليهات أو بيرج، موتيلات منتجعات سياحية، بيوت الشباب المخيمات المنظمة، بيوت الضيافة الحمامات البحرية وأحواض السباحة، والمؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب:( المطاعم، السناك بار، المقاهي صالات الشاي، الملاهي النوادي الليلية، المراقص الحانات المؤسسات التي تعمل في الهواء الطلق، بالاضافة الى الوكالات بكافة فئاتها: (وكالات السفر والسياحة، وكالات النقل السياحي، وكالات تأجير السيارات، وكالات تأجير سيارات المناسبات وكالات تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV، وعربات الاستخدام UTV ،التقيد التام بالأنظمة والقوانين النافذة، لا سيما السياحية منها المشار إليها أعلاه".
وأكدت الوزارة أنّها "ستشدّد في اتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات القانونيةوفقا للنصوص المرعية الإجراء بحق أي مؤسسة سياحية تثبت مخالفتها، وذلك حفاظا على الجودة وتعزيزا للثقة بقطاع السياحة".
أخبار لبنان
لوزارة
السياحة
إجراءات
صارمة
المؤسسات
السياحية
المخالِفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
