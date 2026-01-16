الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تجمع أهالي شهداء مرفأ بيروت استنكر تعيين غراسيا القزي مديرة عامة للجمارك وطالب بإلغائه

أخبار لبنان
2026-01-16 | 07:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تجمع أهالي شهداء مرفأ بيروت استنكر تعيين غراسيا القزي مديرة عامة للجمارك وطالب بإلغائه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تجمع أهالي شهداء مرفأ بيروت استنكر تعيين غراسيا القزي مديرة عامة للجمارك وطالب بإلغائه

دان  "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" في بيان" بأشد عبارات الغضب والاستنكار قرار  مجلس الوزراء تعيين السيدة غراسيا القزي، المدعى عليها في ملف انفجار مرفأ بيروت، مديرةً عامةً للجمارك, بخاصة وأن هذا التعيين يندرج ضمن الفئة الأولى تحت ذريعة "قرينة البراءة وعدم صدور الحكم بعد".

واعتبر ان "هذا التبرير يسقط أخلاقيًا و وطنيا لا سيما أنه لم يُعتمد مع مدعى عليهم آخرين في القضية نفسها جرى وضعهم بالتصرف للسبب عينه، ما يكشف استنسابية فاضحة وازدواجية معايير صارخة لا يمكن القبول بها".

ورأى ان "هذا التعيين يُشكّل إهانة مباشرة لدماء الشهداء ولمعاناة الجرحى والمتضررين، واستفزازًا سافرًا لمشاعر أهالي الضحايا، ويؤكد مرة جديدة أن ملف المرفأ ما زال يُدار بمنطق التسويات والمحسوبيات على حساب العدالة والحقيقة".

وطالب "بإلغاء هذا التعيين فورًا، واعتماد معيار واحد على جميع المدعى عليهم دون استثناء"، محذرا من أن" الاستمرار في هذا النهج يكرّس سقوط ما تبقى من ثقة بالدولة ومؤسساتها.دماء شهدائنا ليست وجهة نظر، والعدالة ليست انتقائية".

أخبار لبنان

أهالي

شهداء

بيروت

استنكر

تعيين

غراسيا

القزي

مديرة

للجمارك

وطالب

بإلغائه

LBCI التالي
جابر: قروض طويلة الأمد لتغطية عجز الموازنة ومشاريع طاقة بدعم من البنك الدولي
الرئيس سلام التقى الهيئة الناظمة للاتصالات والقعقور أعلنت عن مبادرة إصلاحية لإدخال المتابعة والتقويم ومؤشرات الأداء إلى عمل الإدارة العامة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-16

المدير العام لأمن الدولة زار مرفأ بيروت وبحث الأوضاع العامة مع النفّي

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-14

المدير العام لمرفأ بيروت يتسلّم دعوة رسمية لزيارة مرفأ أنتويرب البلجيكي

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-22

رئيس مجلس إدارة مجموعة CMA CGM يطلع على أوضاع مرفأ بيروت خلال زيارته المدير العام للمرفأ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:43

بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
14:23

الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-12-17

أسرار الصحف 18-12-2025

LBCI
منوعات
2026-01-15

مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل

LBCI
أمن وقضاء
14:43

بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
13:52

ماريا كورينا ماتشادو: فنزويلا بدأت "عملية انتقالية" نحو الديموقراطية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

لا لوائح اسمية بضباط سوريين كبار في لبنان ولا حركة مريبة بين النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

حصر السلاح يضغط على دعم الجيش وانسحاب اليونيفيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

إسرائيل بين الضربة والمفاوضات: تصعيد على جبهة حزب الله بانتظار مسار واشنطن وطهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:53

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
حال الطقس
02:17

لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد

LBCI
خبر عاجل
15:51

غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان

LBCI
أمن وقضاء
14:43

بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 16-01-2026

LBCI
أخبار دولية
13:19

ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"

LBCI
خبر عاجل
16:57

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More