تجمع أهالي شهداء مرفأ بيروت استنكر تعيين غراسيا القزي مديرة عامة للجمارك وطالب بإلغائه
أخبار لبنان
2026-01-16 | 07:05
تجمع أهالي شهداء مرفأ بيروت استنكر تعيين غراسيا القزي مديرة عامة للجمارك وطالب بإلغائه
دان "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" في بيان" بأشد عبارات الغضب والاستنكار قرار مجلس الوزراء تعيين السيدة غراسيا القزي، المدعى عليها في ملف انفجار مرفأ بيروت، مديرةً عامةً للجمارك, بخاصة وأن هذا التعيين يندرج ضمن الفئة الأولى تحت ذريعة "قرينة البراءة وعدم صدور الحكم بعد".
واعتبر ان "هذا التبرير يسقط أخلاقيًا و وطنيا لا سيما أنه لم يُعتمد مع مدعى عليهم آخرين في القضية نفسها جرى وضعهم بالتصرف للسبب عينه، ما يكشف استنسابية فاضحة وازدواجية معايير صارخة لا يمكن القبول بها".
ورأى ان "هذا التعيين يُشكّل إهانة مباشرة لدماء الشهداء ولمعاناة الجرحى والمتضررين، واستفزازًا سافرًا لمشاعر أهالي الضحايا، ويؤكد مرة جديدة أن ملف المرفأ ما زال يُدار بمنطق التسويات والمحسوبيات على حساب العدالة والحقيقة".
وطالب "بإلغاء هذا التعيين فورًا، واعتماد معيار واحد على جميع المدعى عليهم دون استثناء"، محذرا من أن" الاستمرار في هذا النهج يكرّس سقوط ما تبقى من ثقة بالدولة ومؤسساتها.دماء شهدائنا ليست وجهة نظر، والعدالة ليست انتقائية".
أخبار لبنان
أهالي
شهداء
بيروت
استنكر
تعيين
غراسيا
القزي
مديرة
للجمارك
وطالب
بإلغائه
التالي
جابر: قروض طويلة الأمد لتغطية عجز الموازنة ومشاريع طاقة بدعم من البنك الدولي
الرئيس سلام التقى الهيئة الناظمة للاتصالات والقعقور أعلنت عن مبادرة إصلاحية لإدخال المتابعة والتقويم ومؤشرات الأداء إلى عمل الإدارة العامة
السابق
مقالات ذات صلة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…
أخبار لبنان
2025-12-16
المدير العام لأمن الدولة زار مرفأ بيروت وبحث الأوضاع العامة مع النفّي
أخبار لبنان
2026-01-14
المدير العام لمرفأ بيروت يتسلّم دعوة رسمية لزيارة مرفأ أنتويرب البلجيكي
أخبار لبنان
2025-12-22
رئيس مجلس إدارة مجموعة CMA CGM يطلع على أوضاع مرفأ بيروت خلال زيارته المدير العام للمرفأ
اخترنا لكم
أمن وقضاء
14:43
أمن وقضاء
14:23
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تقارير نشرة الاخبار
13:30
زوارنا يقرأون الآن
اسرار
2025-12-17
منوعات
2026-01-15
أمن وقضاء
14:43
أخبار دولية
13:52
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
14:25
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تقارير نشرة الاخبار
13:20
تقارير نشرة الاخبار
13:18
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
اقتصاد
02:53
حال الطقس
16:23
حال الطقس
02:17
خبر عاجل
15:51
أمن وقضاء
14:43
اسرار
23:46
أخبار دولية
13:19
خبر عاجل
16:57
