الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلسلة لقاءات لوزير الزراعة في برلين

أخبار لبنان
2026-01-16 | 13:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلسلة لقاءات لوزير الزراعة في برلين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
سلسلة لقاءات لوزير الزراعة في برلين

في خطوة تعكس التوجه الجديد لوزارة الزراعة نحو الانخراط الفاعل في دوائر القرار الدولي، عقد وزير الزراعة نزار هاني سلسلة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى في العاصمة الألمانية برلين، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للزراعة والغذاء (GFFA). ورافق الوزير في اجتماعاته المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود وسفيرة لبنان لدى ألمانيا عبير علي، تأكيداً على جدية الدولة اللبنانية في توسيع إطار تعاونها الزراعي دولياً وفتح مسارات عمل جديدة تخدم الاقتصاد الريفي والأمن الغذائي.

واستهل الوزير هاني لقاءاته باجتماع مثمر مع السكرتير الأول لوزارة الزراعة الاتحادية الألمانية البروفيسور ماركوس شيك، حيث جرت مناقشة سبل تعميق التعاون الزراعي بين لبنان وألمانيا، انطلاقاً من أولويات مشتركة تشمل تطوير التكنولوجيا الزراعية، دعم الابتكار، وتعزيز استدامة الإنتاج. وتمّ الاتفاق على متابعة مسار تنسيقي يقود إلى لقاء رسمي مرتقب مع وزير الزراعة الألماني، إضافة إلى الإعداد لاتفاقية تعاون زراعي ثنائي، بما يفتح الباب أمام برامج دعم فنية وتقنية ومؤسسية.

وشكر الوزير هاني الحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للبنان، خصوصاً في مشاريع التنمية الريفية والأمن الغذائي وبناء القدرات.

كما التقى الوزير هاني المديرة العامة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) الدكتورة إيمانويل سوبيران، حيث جرى الاتفاق على توسيع وتفعيل دور المكتب الإقليمي للمنظمة الذي تستضيفه وزارة الزراعة في بيروت.

وتم الاتفاق على إرسال وفد تقني متخصص إلى لبنان لمدة أسبوعين، بهدف وضع خطة وطنية متكاملة للثروة الحيوانية تتماهى مع أولويات المنطقة وتواجه تحديات التغير المناخي، وتحسّن آليات الرقابة على الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، في خطوة تعتبر من أبرز مسارات التطوير المؤسسي في القطاع.

وفي محطّة ثالثة، اجتمع هاني مع البروفيسور أنس النابلسي رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز حضور لبنان داخل منصات الحوكمة العالمية المعنية بالأمن الغذائي والتغذية. وشدد الجانبان على ضرورة تفعيل مشاركة لبنان في أعمال لجنة الأمن الغذائي وتطوير شراكات داعمة لنظم غذائية مرنة ومستدامة، تراعي خصوصية الدول المتأثرة بالأزمات وتدعم صمود المجتمعات الريفية.

ويتابع الوزير هاني مشاركته في اجتماعات الهيئة العامة للمنتدى العالمي للزراعة والغذاء، حيث يسهم مع وفود الدول في مناقشة واعتماد الورقة الختامية للمؤتمر، التي تتناول تعزيز الأمنين المائي والغذائي، وربطهما بدور الزراعة في إدارة الموارد الطبيعية، والانتقال إلى ممارسات إنتاج مستدامة تعتمد الحلول القائمة على الطبيعة، والابتكار، وتوسيع التعاون الدولي بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدّمها الهدفان الثاني والسادس.

بهذه اللقاءات، يكرّس لبنان موقعه كشريك فاعل في مناقشة قضايا الأمن الغذائي العالمي، ويفتح آفاقاً جديدة تعود بقيمة مباشرة على القطاع الزراعي والمزارعين والاقتصاد الوطني.

أخبار لبنان

نزار هاني

لبنان

برلين

LBCI التالي
حصر السلاح يضغط على دعم الجيش وانسحاب اليونيفيل
إسرائيل بين الضربة والمفاوضات: تصعيد على جبهة حزب الله بانتظار مسار واشنطن وطهران
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-10-30

سلسلة لقاءات لوزير المالية...

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-18

سلسلة لقاءات لوزيرة التربية: بحثٌ في ملفات تربوية عديدة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-05

سلسلة لقاءات لوزيرة التربية: لتوفير التمويل والدعم من اليونيسف لتلبية حاجات إعادة هيكلة ومكننة الوزارة

LBCI
فنّ
2025-11-09

حديقة باسم نقابة الممثلين في مرستي: لقاء الفنّ بالطبيعة بمشاركة وزير الزراعة ممثلاً رئيس الجمهورية (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:43

بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
14:23

الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-09-02

ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود

LBCI
منوعات
2025-11-06

دبوس نابوليون يُعرض في مزاد جنيف... وسعره الخيالي يتخطى 200 ألف دولار!

LBCI
أخبار دولية
2025-09-04

البنتاغون: طائرتان حربيتان فنزويليتان حلقتا بطريقة استفزازية للغاية فوق سفينة عسكرية أميركية

LBCI
اقتصاد
02:53

إليكم جدول أسعار المحروقات..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

لا لوائح اسمية بضباط سوريين كبار في لبنان ولا حركة مريبة بين النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

حصر السلاح يضغط على دعم الجيش وانسحاب اليونيفيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

إسرائيل بين الضربة والمفاوضات: تصعيد على جبهة حزب الله بانتظار مسار واشنطن وطهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:53

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
حال الطقس
02:17

لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد

LBCI
خبر عاجل
15:51

غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان

LBCI
أمن وقضاء
14:43

بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 16-01-2026

LBCI
أخبار دولية
13:19

ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"

LBCI
خبر عاجل
16:57

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More