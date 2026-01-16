الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ضاهر: أطالب النواب البقاعيين بعدم الموافقة على الموازنة ما لم تتضمن بندا للبدء بتنفيذ الأوتوستراد العربي

أخبار لبنان
2026-01-16 | 13:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ضاهر: أطالب النواب البقاعيين بعدم الموافقة على الموازنة ما لم تتضمن بندا للبدء بتنفيذ الأوتوستراد العربي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ضاهر: أطالب النواب البقاعيين بعدم الموافقة على الموازنة ما لم تتضمن بندا للبدء بتنفيذ الأوتوستراد العربي

أعلن النائب ميشال ضاهر أن "زحمة طريق ضهر البيدر وخطورتها والمعاناة التي يتكبدها اهلنا في البقاع لم تعد تحتمل".

وقال في بيان: "نحن ٢٣ نائبا نمثل هذه المنطقة، رفعنا الصوت مرارا، وراجعنا المرجعيات الوزارية في غالبيتها، وتلقينا وعودا طارت مع الريح".

وطالب "النواب البقاعيين بعدم الموافقة على الموازنة ما لم تتضمن بندا واضحا وصريحا للبدء بتنفيذ الأوتوستراد العربي". 

وقال: "لن نجامل أحدا، ولن نراعي صداقات أو حلفاء على حساب سلامة أهلنا".

وأضاف: "‏البقاع يشكل حوالى ٤٢٪ من مساحة لبنان، ويقطنه أكثر من ٢٥٪ من الشعب اللبناني... ‏كفى استهتارا بأرواح أهلنا".

أخبار لبنان

ميشال ضاهر

الموازنة

الأوتوستراد العربي

البقاع

LBCI التالي
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-12-27

توقعات بعدم موافقة ترامب على ما يطالب به نتنياهو (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-11

زيلينسكي: إطار عمل يتضمن خطة سلام من 20 بندًا وضمانات أمنية واتفاقية لإعادة بناء أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-18

النائب جورج عدوان من مجلس النواب: بدأنا بمرحلة جديدة تتطلب تصحيح مسار عمره 30 عاماً وكأن شيئاً لم يكن وما نقوم به هو لعدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-27

رئيس الحكومة ترأس اجتماعا مع نواب ورؤساء بلديات بقاعية... وزير الأشغال: الأوتوستراد العربي أساسي وضروري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:43

بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
14:23

الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-09-02

ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود

LBCI
منوعات
2025-11-06

دبوس نابوليون يُعرض في مزاد جنيف... وسعره الخيالي يتخطى 200 ألف دولار!

LBCI
أخبار دولية
2025-09-04

البنتاغون: طائرتان حربيتان فنزويليتان حلقتا بطريقة استفزازية للغاية فوق سفينة عسكرية أميركية

LBCI
اقتصاد
02:53

إليكم جدول أسعار المحروقات..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

لا لوائح اسمية بضباط سوريين كبار في لبنان ولا حركة مريبة بين النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

حصر السلاح يضغط على دعم الجيش وانسحاب اليونيفيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

إسرائيل بين الضربة والمفاوضات: تصعيد على جبهة حزب الله بانتظار مسار واشنطن وطهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:53

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
حال الطقس
02:17

لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد

LBCI
خبر عاجل
15:51

غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان

LBCI
أمن وقضاء
14:43

بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 16-01-2026

LBCI
أخبار دولية
13:19

ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"

LBCI
خبر عاجل
16:57

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More