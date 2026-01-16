الأخبار
ضاهر: أطالب النواب البقاعيين بعدم الموافقة على الموازنة ما لم تتضمن بندا للبدء بتنفيذ الأوتوستراد العربي
أخبار لبنان
2026-01-16 | 13:29
أعلن النائب ميشال ضاهر أن "زحمة طريق ضهر البيدر وخطورتها والمعاناة التي يتكبدها اهلنا في البقاع لم تعد تحتمل".
وقال في بيان: "نحن ٢٣ نائبا نمثل هذه المنطقة، رفعنا الصوت مرارا، وراجعنا المرجعيات الوزارية في غالبيتها، وتلقينا وعودا طارت مع الريح".
وطالب "النواب البقاعيين بعدم الموافقة على الموازنة ما لم تتضمن بندا واضحا وصريحا للبدء بتنفيذ الأوتوستراد العربي".
وقال: "لن نجامل أحدا، ولن نراعي صداقات أو حلفاء على حساب سلامة أهلنا".
وأضاف: "البقاع يشكل حوالى ٤٢٪ من مساحة لبنان، ويقطنه أكثر من ٢٥٪ من الشعب اللبناني... كفى استهتارا بأرواح أهلنا".
