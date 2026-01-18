وزير الدفاع يصل إلى قطر للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري

وطنية - وصل وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، على رأس وفدٍ عسكري، في زيارة رسمية إلى دولة قطر، للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX 2026)، الذي يُقام برعاية أمير دولة قطر والقائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



ومن المقرّر أن يَعقد اللواء منسى سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في دولة قطر، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين ودعم الجيش اللبناني.