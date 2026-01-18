الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الدفاع يصل إلى قطر للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري

أخبار لبنان
2026-01-18 | 13:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الدفاع يصل إلى قطر للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الدفاع يصل إلى قطر للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري

وطنية - وصل وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، على رأس وفدٍ عسكري، في زيارة رسمية إلى دولة قطر، للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX 2026)، الذي يُقام برعاية  أمير دولة قطر والقائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومن المقرّر أن يَعقد اللواء منسى سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في دولة قطر، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين ودعم الجيش اللبناني.

أخبار لبنان

الدفاع

للمشاركة

الدوحة

الدولي

للدفاع

البحري

LBCI التالي
لحن جديد بين لبنان والامارات ومجموعة ابو ظبي للثقافة والفنون تعزفه !
نجوم من حول العالم في الرياض…
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-04

وزير الدفاع عاد من مصر بعد مشاركته في معرض EDEX-2025

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-05

وزير الإعلام بول مرقص غادر الى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-05

نواف سلام في قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-04

مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: ميزانية الدفاع لعام 2026 ستبلغ 112 مليار شيقل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:09

نديم الجميل: بعد خمسين عامًا على مجزرة الدامور لن ننسى من ضحّى في منع تغيير وجه لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ناصر العطية يواصل كتابة التاريخ في رالي دكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لحن جديد بين لبنان والامارات ومجموعة ابو ظبي للثقافة والفنون تعزفه !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

نجوم من حول العالم في الرياض…

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-01-16

توقيف شخص استدرج ضحاياه من خلال أحد التّطبيقات ليسلبهم سياراتهم وأموالهم وهواتفهم...

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

إلى مواليد برج الميزان: 2026 سنة المفاجآت السعيدة والتخطيط للمستقبل (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-13

إتحاد مجالس الأعمال اللبنانية - الخليجية بحث مع بخاري في تنمية العلاقات الإقتصادية مع السعودية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ناصر العطية يواصل كتابة التاريخ في رالي دكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لحن جديد بين لبنان والامارات ومجموعة ابو ظبي للثقافة والفنون تعزفه !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ضربة أميركية على إيران أم لا… إسرائيل في حالة التأهب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

نجوم من حول العالم في الرياض…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هل وصلت العملة الايرانية فعلاً إلى الصفر مقابل الدولار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

كلام ترامب يُحيّر العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اجتماعات بين دمشق وبيروت نحو معالجة ملف السجناء السوريين

LBCI
أخبار دولية
13:25

رسم خريطة نفوذٍ جديدة في سوريا بعد الإعلان عن الإتفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اقتراحات بتعيين نوح زعيتر وزيرا للزراعة وفضل شاكر وزيرا للثقافة…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:49

منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..

LBCI
حال الطقس
08:01

المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
04:19

استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي

LBCI
أخبار لبنان
03:29

مع تجدّد العاصفة..وزيرة التربية تترك قرار إقفال المدارس لإداراتها

LBCI
حال الطقس
13:16

ماذا في خريطة الطقس في الايام المقبلة؟

LBCI
فنّ
07:00

قبلة نيكول سابا ويوسف الخال الحميمة في Joy Awards حديث الجمهور… وارتطام مفاجئ لرأسها أثناء دخولها السيارة! (فيديو)

LBCI
فنّ
06:37

حقيبة نانسي عجرم في Joy Awards 2026 تشعل مواقع التواصل… والشامي يقبّل يدها داخل القاعة (فيديو وصور)

LBCI
آخر الأخبار
06:20

هزة أرضية شعر بها أهالي الهرمل والبقاع الشمالي منذ قليل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More