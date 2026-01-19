وزير الداخلية وصل مساء اليوم إلى البحرين في زيارة رسمية

وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مساء اليوم، إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية، تلبية لدعوة نظيره البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الذي كان في استقباله في المطار، إلى جانب سفير لبنان في البحرين هادي الهاشم.



ومن المقرّر أن يعقد الوزير الحجار يوم غد الثلثاء محادثات رسمية مع نظيره البحريني، في سبيل تطوير التعاون الثنائي، لا سيّما في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات، إلى جانب البحث في سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويُسهم في توطيد العلاقات الأخوية بين لبنان والبحرين.