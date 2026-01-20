الصدي اكد العمل على تعافي قطاع الكهرباء: تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف

أكد وزير الطاقة جو الصدي العمل على تعافي قطاع الكهرباء وفق خارطة طريق محددة، مشيرا الى أن "هذا عمل أساسي لا مهرب منه مهما طال أمره، ويهمنا أن يشعر المستثمرون بأن القطاع فعال".



وأعلن صدي في مؤتمر صحافي الحاجة إلى معملين في الزهراني ودير عمار، وكلفتهما 2 مليار دولار. وقال: "نعمل بمسارين مع الدول الخارجية ومجموعة البنك الدولي".



وشجّع على "الاستثمار بالطاقة المتجددة، والعمل على إعادة تأهيل محطة نهر البارد وثلاث محطات كهرمائية على الليطاني، ونقل القطاع لاستعمال الغاز الطبيعي مع تنويع المصادر".



وأكد الوزير "العمل على ربط كهربائي مع قبرص"، موضحا أن "البنك الدولي سيمول دراسة جدول اقتصادي لوصل لبنان مع قبرص".



واعتبر أن "دور الهيئات الناظمة فائق الأهمية، وبعلى الرغم من عدم تخصيص أي معاشات ومكاتب للهيئة، تقوم بعمل جيّد جدًا، وبدأنا مسار تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بالإضافة إلى تحديد التعديات وملاحقة المعتديين فـ 30% من الكهرباء تسرق وكلفتها 200 مليون دولار".



وأكد "التنسيق مع القضاء وبدأنا ملاحقة كبار المتعدين و80% من فواتير مؤسسات الدولة ستسدد لمؤسسة كهرياء لبنان".



وقال: "تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف ومن ركب الدين على الدولة يفترض أن يخجل ومن صرف 26 مليون دولار لشراء الفيول، ولم يخصص أي مبلغ لإعادة ترميم مبنى مؤسسة الكهرباء في بيروت، ونظر إلى الفيول المدعوم وهو يهرّب إلى سوريا، يجب أن يستحي و"ما يعطينا دروس".