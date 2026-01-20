الأخبار
الصايغ من بكركي: لم نقبل مرة أن يتم التأجيل أو التلاعب في الاستحقاق الانتخابي
أخبار لبنان
2026-01-20
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، النائب سليم الصايغ. وتم عرض للاستحقاقات التي ينتظرها لبنان وأهمها الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال الصايغ بعد اللقاء: "تناقشت مع الراعي في مواضيع عدة أهمها زيارة قداسة البابا الأخيرة الى لبنان والتي يجب أن تُترجم الى مواقف وتدابير تعني جميع اللبنانيين، وفي هذا الإطار تشاركت مع الراعي في بعض الأفكار واستمعت الى إرشاداته في هذا الإطار".
وأضاف: "أما الموضوع الثاني والأهم فهو الاستحقاق الانتخابي الذي يجب أن يتم وفق احترام الدستور اللبناني، ومن واجب مجلس النواب أن يتلقف كل فرصة لإعطاء اللبنانيين حقهم في تداول السلطة، فنحن لم نقبل مرة أن يتم التأجيل أو التلاعب في هذا الاستحقاق، وهناك إرادة لدى اللبناني المقيم والمغترب أن يمارس حقه الانتخابي، وهذا ما أكد عليه صاحب الغبطة، وندعو مجلس النواب أن يتحمل كامل مسؤوليته في هذا الإطار".
وأشار الى أنه "يجب تطبيق خطة الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، ويجب إتمام التعديلات اللازمة في مجلس النواب للقانون الحالي، كي يتمكن المغترب من التصويت أينما كان، من دون اللجوء الى فكرة التأجيل ولو لأشهر قليلة، بحجة انتظار قدوم المغتربين، فهذا ضرب لمفهوم المساواة بين المغتربين، لأنه يعطي الفرصة للتصويت للمقتدرين مادياً فقط".
وختم الصايغ: "نحن مستمرون في حمل هذه القضية في مجلس النواب وأمام المجالس الاغترابية في بلاد الانتشار".
واستقبل الرعي النائبين جورج عطالله وندى البستاني وعرض معهما التطورات الراهنة محليا واقليميا.
