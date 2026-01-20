الأخبار
الصايغ من بكركي: لم نقبل مرة أن يتم التأجيل أو التلاعب في الاستحقاق الانتخابي

أخبار لبنان
2026-01-20 | 06:48
مشاهدات عالية
الصايغ من بكركي: لم نقبل مرة أن يتم التأجيل أو التلاعب في الاستحقاق الانتخابي
2min
الصايغ من بكركي: لم نقبل مرة أن يتم التأجيل أو التلاعب في الاستحقاق الانتخابي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، النائب سليم الصايغ. وتم عرض للاستحقاقات التي ينتظرها لبنان وأهمها الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال الصايغ بعد اللقاء: "تناقشت مع الراعي في مواضيع عدة أهمها زيارة قداسة البابا الأخيرة الى لبنان والتي يجب أن تُترجم الى مواقف وتدابير تعني جميع اللبنانيين، وفي هذا الإطار تشاركت مع الراعي في بعض الأفكار واستمعت الى إرشاداته في هذا الإطار".

وأضاف: "أما الموضوع الثاني والأهم فهو الاستحقاق الانتخابي الذي يجب أن يتم وفق احترام الدستور اللبناني، ومن واجب مجلس النواب أن يتلقف كل فرصة لإعطاء اللبنانيين حقهم في تداول السلطة، فنحن لم نقبل مرة أن يتم التأجيل أو التلاعب في هذا الاستحقاق، وهناك إرادة لدى اللبناني المقيم والمغترب أن يمارس حقه الانتخابي، وهذا ما أكد عليه صاحب الغبطة، وندعو مجلس النواب أن يتحمل كامل مسؤوليته في هذا الإطار".

وأشار الى أنه "يجب تطبيق خطة الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، ويجب إتمام التعديلات اللازمة في مجلس النواب للقانون الحالي، كي يتمكن المغترب من التصويت أينما كان، من دون اللجوء الى فكرة التأجيل ولو لأشهر قليلة، بحجة انتظار قدوم المغتربين، فهذا ضرب لمفهوم المساواة بين المغتربين، لأنه يعطي الفرصة للتصويت للمقتدرين مادياً فقط".

وختم الصايغ: "نحن مستمرون في حمل هذه القضية في مجلس النواب وأمام المجالس الاغترابية في بلاد الانتشار".

واستقبل الرعي النائبين جورج عطالله وندى البستاني وعرض معهما التطورات الراهنة محليا واقليميا.

أخبار لبنان

الراعي

سليم الصايغ

الانتخابات النيابية

مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام
افرام يقدم 7 مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أولاً"
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-23

جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات أو التلاعب في مواعيدها

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-19

المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-13

المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-20

جعجع التقى النقيب الجديد للصيادلة: للتصدي لأي نوع من أنواع التلاعب أو الغش في قطاع الدواء

LBCI
اقتصاد
07:32

اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع

LBCI
أخبار لبنان
07:18

اجتماع للمجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان... هذا ما تقرر

LBCI
أخبار لبنان
07:08

مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام

LBCI
أخبار لبنان
06:33

افرام يقدم 7 مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أولاً"

LBCI
خبر عاجل
06:23

رويترز نقلا عن 3 مصادر: التحالف الذي تقوده واشنطن يتفاوض على تسليم مخيم الهول حيث يتم احتجاز مدنيين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية إلى السلطات الحكومية السورية

LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
أخبار دولية
06:37

وزير الخارجية التركي: أردوغان سيقرر قريبا ما إذا كان سينضم لمجلس السلام بعد تلقي دعوة من ترامب

LBCI
أخبار دولية
08:11

الأحزاب الكردية في تركيا تعلن تضامنها مع الأكراد في سوريا

LBCI
اقتصاد
07:32

اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع

LBCI
أخبار لبنان
07:08

مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام

LBCI
أخبار دولية
06:39

وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام

LBCI
أخبار دولية
06:37

فون دير لاين: الصدمات تفرض علينا بناء أوروبا مستقلة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
06:33

افرام يقدم 7 مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أولاً"

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً

LBCI
أخبار لبنان
04:28

الصدي اكد العمل على تعافي قطاع الكهرباء: تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف

LBCI
أخبار دولية
03:15

ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام

LBCI
أخبار دولية
01:23

ترامب: الدنمرك لا تستطيع حماية غرينلاند

LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
حال الطقس
02:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
أخبار لبنان
11:49

كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
01:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
أخبار دولية
01:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
خبر عاجل
02:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار لبنان
15:58

رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة

