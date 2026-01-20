الأخبار
رئيس الحكومة عرض في منتدى "دافوس" التقدم في لبنان على جبهتي الإصلاح وبسط سلطة الدولة
أخبار لبنان
2026-01-20 | 13:02
رئيس الحكومة عرض في منتدى "دافوس" التقدم في لبنان على جبهتي الإصلاح وبسط سلطة الدولة
شارك رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعد ظهر اليوم، في جلسة حوارية في منتدى "دافوس" عن مستقبل الشرق الأوسط، ضم كل من مندوبي رئيس الولايات المتحدة الأميركية إلى الشرق الأوسط جاريد كوشنير وستيف ويتكوف ورئيس وزراء قطر ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية ووزير خارجية المملكة العربية السعودية ووزيري مالية مصر والبحرين.
وعرض الرئيس سلام التقدم، الذي حصل في لبنان خلال السنة الماضية على جبهتي الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية"، مذكرًا بأنها "المرة الأولى منذ ١٩٦٩ التي يكون للدولة اللبنانية وحدها السيطرة العملانية على منطقة جنوب الليطاني".
وأكد أن "الحكومة عازمة على السير قدمًا في إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي".
