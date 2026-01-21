ملك البحرين إستقبل الوزير أحمد الحجار وأكد موقف بلاده الثابت تجاه لبنان

أكد ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة "موقف مملكة البحرين الثابت تجاه لبنان، ودعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وما يحقق مصلحة شعبه الشقيق".



وأشاد ملك البحرين خلال استقباله وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بـ"العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي تشهد تقدما مستمرا في كل المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة". ونوه بـ"مثل هذه الزيارات التي تعكس الحرص المتبادل على توثيق التعاون الثنائي والتنسيق والعمل المشترك، ولا سيما في المجال الأمني بما يحقق المنفعة المشتركة".



من جهته، شكر الوزير أحمد الحجار لملك البحرين "حسن الاستقبال وكرم الضيافة"، مثمنا "مواقف مملكة البحرين المشرفة تجاه لبنان وشعبه، وحرصها على وحدته وضمان أمنه واستقراره".



وأكد الحجار "تطلع لبنان إلى تعزيز العلاقات الطيبة مع مملكة البحرين في مختلف المجالات لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما الشقيقين".