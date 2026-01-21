وزيرة التربية زارت المدرسة اللبنانية في قطر

تتابع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي زيارتها دولة قطر، وقد زارت المدرسة اللبنانية في قطر وهي إحدى أعرق المؤسسات التعليمية، ورافقها في الزيارة سفير لبنان لدى الدوحة بلال قبلان ومديرة مكتب الوزيرة مايا مداح، وأعضاء مجلس أمناء المدرسة. وكانت في استقبالهم المديرة العامة للمدرسة نورما ديماسا وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية.



وجالت الوزيرة في أرجاء المدرسة وقاعاتها ودخلت الصفوف وتحدثت إلى المتعلمين. واطلعت من الإدارة على مسار نشاطاتها التعليمية.



وهنأت الوزيرة الإدارة والأسرة التربوية على أداء المدرسة التي تسعى إلى الحفاظ على الهوية الثقافية اللبنانية، مع ترسيخ قيم الانتماء، والتميز الأكاديمي، والتفاعل الإيجابي.



ووجهت الوزيرة الشكر إلى دولة قطر التي ترعى هذه المدرسة النموذجية وتدعمها لتقوم برسالتها التربوية على أعلى المستويات.