الرئيس عون لمجلس إدارة الكازينو: اعملوا فريقًا واحدًا لإعادة نهضته
أخبار لبنان
2026-01-22 | 03:03
الرئيس عون لمجلس إدارة الكازينو: اعملوا فريقًا واحدًا لإعادة نهضته
قال رئيس الجمهورية جوزاف عون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة كازينو لبنان: "اعملوا فريقًا واحدًا من أجل إعادة نهضة الكازينو، ليؤدي دوره كمعلم فني وثقافي وسياحي، وتحقيق انتظام مالي فيه يضمن حقوق الدولة، ويعزّز مواردها، ويمنع مخالفة القوانين، ويلغي الممارسات غير الشرعية".
