الرئيس عون لمجلس إدارة الكازينو: اعملوا فريقًا واحدًا لإعادة نهضته

قال رئيس الجمهورية جوزاف عون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة كازينو لبنان: "اعملوا فريقًا واحدًا من أجل إعادة نهضة الكازينو، ليؤدي دوره كمعلم فني وثقافي وسياحي، وتحقيق انتظام مالي فيه يضمن حقوق الدولة، ويعزّز مواردها، ويمنع مخالفة القوانين، ويلغي الممارسات غير الشرعية".