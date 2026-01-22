رجي تلقى دعوة من السفير الهندي للمشاركة في الاجتماع العربي-الهندي وطلب من السفير الروسي الضغط على إسرائيل

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفير جمهورية الهند محمد نور رحمن شيخ، الذي نقل إليه دعوة رسمية من نظيره الهندي للمشاركة في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الهند والدول العربية الذي سيعقد في نيودلهي في 31/1/2026.



وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون القائمة، وسبل تعزيزها ، إضافة الى الأوضاع العامة في لبنان .



و أعرب الوزير رجي عن" شكره وتقديره للدور الذي تضطلع به الهند ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)"، مؤكداً" أهمية هذا الدور في دعم الامن و الاستقرار".

كما استقبل سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الاقليمية والدولية.



وشدد على" متانة العلاقات بين لبنان وروسيا وأهمية تعزيزها"، كما طلب من موسكو" الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان والانسحاب من النقاط المحتلة وتحرير الأسرى، والتوسط مع الدول المعنية لتغليب الحل الدبلوماسي في لبنان وتسهيل قرار الحكومة في حصر السلاح".