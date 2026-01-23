الأخبار
الرئيس عون أمام وفد ابناء البلدات الجنوبية: ننسق مع قيادة الجيش على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية
أخبار لبنان
2026-01-23 | 05:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس عون أمام وفد ابناء البلدات الجنوبية: ننسق مع قيادة الجيش على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد من تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية " إنّ اتصالاتنا الدولية تُطالب باستمرار بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولا يمكن أن يسلَم لبنان من دون سلامة جنوبه".
واكد العمل "بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية".
وقال:" إنّ اولوية مطلبنا الأساسي في اجتماعات «الميكانيزم تتمثّل بعودة السكان إلى قراهم ومنازلهم، وإطلاق الأسرى".
وتوجه اليهم بالقول:" أنتم أبناؤنا، والدولة مُلزَمة بمساعدتكم. وسأبحث مع رئيس الحكومة ووزير المالية في ملف التعويضات والمساعدات اللازمة لإعادة الإعمار. وأنا متّفق مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على ضرورة رفع المعاناة عنكم، فهذا واجبنا الوطني".
أخبار لبنان
ابناء
البلدات
الجنوبية:
قيادة
الجيش
تعزيز
انتشاره
القرى
الحدودية
