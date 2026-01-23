الأخبار
وزير المالية: صندوق النقد الدولي ينظر بتفاؤل إلى قانون الفجوة المالية
أخبار لبنان
2026-01-23 | 12:07
وزير المالية: صندوق النقد الدولي ينظر بتفاؤل إلى قانون الفجوة المالية
وزير المالية: صندوق النقد الدولي ينظر بتفاؤل إلى قانون الفجوة المالية
كشف وزير المالية ياسين جابر أن لقاء الوفد اللبناني بوفد من صندوق النقد الدولي في دافوس كان ناجحاً، مشيرًا الى أن الصندوق ينظر الى قانون الفجوة المالية بتفاؤل بإنتظار إضفاء بعض التعديلات عليه وفق ملاحظاته.
وأوضح أن زيارة وفد الصندوق الى لبنان هدفها المزيد من الدرس والتشاور.
أخبار لبنان
المالية:
صندوق
النقد
الدولي
بتفاؤل
قانون
الفجوة
المالية
إشترك
