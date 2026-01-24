في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين

سُجِّل عند الساعة الثالثة صباحًا، انهيار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في منطقة القبة شارع الجديد في مدينة طرابلس.

وهرعت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان بعد ورود معلومات عن وجود عائلة بداخله.