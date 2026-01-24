عمليات البحث عن مفقودين مستمرة اثر انهيار مبنى سكني في القبة - طرابلس فجر اليوم

انهار مبنى سكني كامل في منطقة القبة - طرابلس، فجر اليوم السبت، مع ورود معلومات عن وقوع إصابات. وأفيد عن وجود عائلة مؤلفة من 5 أشخاص تحت الأنقاض.



وعلى الفور، هرعت فرق الإسعاف إلى المنطقة لبدء البحث عن المفقودين داخل المبنى، وسط ظروف صعبة ونقص حاد في المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام. وقال الصليب الأحمر أنَّ "جميع العالقين تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة القبة هم على قيد الحياة وبجانب بعضهم البعض".



وناشد الأهالي الجهات المعنية التدخل العاجل للمساعدة في عمليات الإنقاذ، في ظل عدم توافر أي معدات أو وسائل حتى الآن لانتشال العائلة من تحت الركام. كما سُجِل إطلاق نار كثيف في سماء المدينة تحذيراً لإخلاء المباني المجاورة.



هذا وتمكنت فرق الانقاذ في الدفاع المدني من إخراج سيدة من تحت الانقاض المبنى، ونُقلت على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، والبحث مستمر لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، بحسب الوكالة الوطنية.







