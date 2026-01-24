الأخبار
الهيئة اللبنانية للعقارات: لإجراء مسح هندسي شامل وفوري للأبنية القديمة والمتضررة... والخطر لا يقتصر على الشمال

أخبار لبنان
2026-01-24 | 16:29
مشاهدات عالية
الهيئة اللبنانية للعقارات: لإجراء مسح هندسي شامل وفوري للأبنية القديمة والمتضررة... والخطر لا يقتصر على الشمال
3min
الهيئة اللبنانية للعقارات: لإجراء مسح هندسي شامل وفوري للأبنية القديمة والمتضررة... والخطر لا يقتصر على الشمال

اعتبرت الهيئة اللبنانية للعقارات، في ضوء حادثة انهيار مبنى في القبة - طرابلس وما خلّفته من تداعيات إنسانية وعمرانية خطيرة، أن "ما حصل ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي في سياق تحذيرات متكرّرة أطلقتها رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري، حول واقع السلامة الإنشائية المتدهور لآلاف المباني في مختلف المناطق اللبنانية".

وأكدت الهيئة، "استنادًا إلى دراسات ميدانية وأرقام موثّقة، أن عدداً كبيراً من الأبنية بات خارج معايير السلامة العامة، ولا سيّما في المناطق المكتظة سكانيًا وإداريًا وتربويًا، حيث يشكّل أي انهيار خطرًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات".

وفي هذا الإطار، حذّرت الهيئة من الوضع الإنشائي الحرج ومشهد وقوع الضحايا الذي يتكرر. وذكرت عددا من أحياء منطقة الشمال و طرابلس، لا سيما: باب التبانة، ظهر المَغَر، أحياء السوق القديم والزاهرية، القبة، السرايا العتيقة – شارع الراهبات، جبل محسن. وقالت إن "التقديرات تشير إلى وجود نحو 4,000 مبنى مهدّد بالسقوط في طرابلس وحدها، معظمها يعود إلى عقود طويلة، ويعاني من الإهمال وغياب الصيانة والرقابة وحسب التصريح الجديد لاحد اعضاء بلدية طرابلس ان هناك 1000 مبنى واجب اخلاؤه".

وأشارت الهيئة الى أن "الخطر لا يقتصر على الشمال، بل يمتد إلى مختلف المناطق اللبنانية، وفق الأرقام الآتية حيث ان تداعيات العدوان ما زالت تظهر وخصوصا ما تضرر جزئيا او كليا".

وشددت على ضرورة إجراء مسح هندسي شامل وفوري للأبنية القديمة والمتضررة والموازية للابنية المهدمة، إلزام البلديات والجهات المعنية باتخاذ قرارات سريعة بالإخلاء لدى ثبوت الخطر وهذه صلاحية قد اقرها القانون لو تطلب اخلاء قسري بواسطة الجهات الامنية، وضع خطة وطنية طارئة لترميم الأبنية القابلة للمعالجة أو هدم تلك الآيلة للسقوط، تأمين التمويل والدعم التقني، خصوصًا في المناطق الفقيرة والمكتظة سكانيًا، تفعيل الرقابة ومنع أي إشغال أو استثمار في مبانٍ غير صالحة للسكن أو الاستعمال.

وطالبت بدعم الهيئات الاغاثية كالدفاع المدني والاطفاء والقوى الامنية وتوجيه المواطنين بافساح الطريق للدفاع المدني لاكمال اعمال الاغاثة والانسانية.

وأكدت أن "التقاعس عن المعالجة سيؤدي حتمًا إلى عواقب جسيمة، ولا سيما في المناطق التي تضم كثافة سكانية عالية ومؤسسات تربوية وإدارية، حيث تصبح الكارثة مسألة وقت لا أكثر".

وقالت: "إن الحفاظ على السلامة العامة ليس خيارًا، بل واجب وطني وأخلاقي، والمسؤولية مشتركة بين الدولة والبلديات والمالكين، قبل أن تتحول التحذيرات المتكررة إلى مآسٍ جديدة تُضاف إلى سجل الأزمات اللبنانية".

أخبار لبنان

الهيئة اللبنانية للعقارات

الأبنية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-17

نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-18

مالكو العقارات والأبنية المؤجّرة: تصوير المستأجر كطرف أضعف بشكل مطلق هو تضليل متعمّد للرأي العام

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-12

جعجع لقاسم: الحفاظ على المصداقية يقتضي الإقرار بأن الاتفاق لا يقتصر على جنوب الليطاني

LBCI
أخبار دولية
2025-12-20

الرئيس التايواني يتعهد بإجراء تحقيق شامل في الاعتداء الدامي على مترو تايبيه

LBCI
صحف اليوم
00:11

إسرائيل تضغط للوصول إلى تفاوض سياسي مباشر مع لبنان (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار لبنان
14:17

افرام ينفي بشكل قاطع ما ورد في "الأخبار“ عن انتخابات كسروان – جبيل

LBCI
أمن وقضاء
13:54

الجيش: توقيف مواطنَين في سياق ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد

LBCI
حال الطقس
2026-01-18

ماذا في خريطة الطقس في الايام المقبلة؟

LBCI
خبر عاجل
2025-12-26

نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 الف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين

LBCI
آخر الأخبار
00:14

التحكم المروري: قتيل و١٤ جريحًا في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
منوعات
2026-01-21

"كنت أعيش كأنثى"… وفي عمر 19 اكتشف السر المرعب الذي أخفته عائلته عنه طوال حياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بيروت عاصمة الشرق الأوسط في رياضة الألعاب القتالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

سلام أكد استمرار عملية حصر السلاح وشدد على الحاجة لقوة دولية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

أعمال الإنقاذ مستمرة في القبة … وقنينة مياه تصل إلى أحد المحاصرين تحت المبنيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تيك توك في أميركا... ولادة كيان جديد بقواعد مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

لحظة انهيار مبنيي القبة ...عائلة تحت الركام وسيدة تروي لحظات الرعب

LBCI
فنّ
04:47

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:08

تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة

LBCI
أخبار لبنان
05:23

فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..

LBCI
أخبار لبنان
05:29

مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت

LBCI
أخبار لبنان
05:14

من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها

LBCI
حال الطقس
04:23

طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...

LBCI
خبر عاجل
12:17

معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل

LBCI
خبر عاجل
14:08

معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار

