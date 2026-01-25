تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟

وجّه رئيس سلطة الطيران المدني الإسرائيلية، شموئيل زكاي، رسالة إلى شركات الطيران الأجنبية حذّر فيها من أن "تقديراتنا تشير إلى أن نهاية الأسبوع المقبل قد تشكّل بداية فترة أكثر حساسية".



وفي الرسالة التي أُرسلت إلى شركات الطيران الأجنبية التي تُسيّر رحلاتها إلى مطار بن غوريون، جرى التأكيد على أنه في حال إغلاق المجال الجوي، ستُمنح أولوية للرحلات الأجنبية لمغادرة إسرائيل.

وقال زكاي إن نشاط سلطة الطيران المدني الحالي وتعليمات قيادة الجبهة الداخلية يشيران إلى استقرار متواصل خلال الأيام القليلة المقبلة.

كذلك، شدّد على أن "هناك احتمالًا، وإن لم يكن مرتفعًا، لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي قد يسهم في خفض حدة التوتر".