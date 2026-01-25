الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟

أخبار لبنان
2026-01-25 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من &quot;تصعيد أمني محتمل&quot;؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟

وجّه رئيس سلطة الطيران المدني الإسرائيلية، شموئيل زكاي، رسالة إلى شركات الطيران الأجنبية حذّر فيها من أن "تقديراتنا تشير إلى أن نهاية الأسبوع المقبل قد تشكّل بداية فترة أكثر حساسية".

 

وفي الرسالة التي أُرسلت إلى شركات الطيران الأجنبية التي تُسيّر رحلاتها إلى مطار بن غوريون، جرى التأكيد على أنه في حال إغلاق المجال الجوي، ستُمنح أولوية للرحلات الأجنبية لمغادرة إسرائيل.

 

وقال زكاي إن نشاط سلطة الطيران المدني الحالي وتعليمات قيادة الجبهة الداخلية يشيران إلى استقرار متواصل خلال الأيام القليلة المقبلة

 

كذلك، شدّد على أن "هناك احتمالًا، وإن لم يكن مرتفعًا، لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي قد يسهم في خفض حدة التوتر".

أخبار لبنان

إسرائيلي

لشركات

الطيران...

"تصعيد

محتمل"؟

LBCI التالي
رفضًا لـ"العدالة الانتقائية"… إضراب في السجون وتحرك مرتقب في رياض الصلح
بلدية طرابلس: ما يتم تداوله عن أبنية آيلة للانهيار معلومات مضللة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-13

قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة من أي تصعيد أميركي إيراني

LBCI
أخبار دولية
2026-01-13

قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد أميركي إيراني

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-22

"وطن الإنسان": تحذير من التصعيد العسكريّ واستهجان التعرّض لرموز الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21

من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:35

رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية: إضراب تحذيري يوم الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
13:04

رفضًا لـ"العدالة الانتقائية"… إضراب في السجون وتحرك مرتقب في رياض الصلح

LBCI
أخبار لبنان
12:47

بلدية طرابلس: ما يتم تداوله عن أبنية آيلة للانهيار معلومات مضللة

LBCI
أخبار لبنان
11:42

آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-24

أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-24

افرام ينفي بشكل قاطع ما ورد في "الأخبار“ عن انتخابات كسروان – جبيل

LBCI
آخر الأخبار
08:49

التحكم المروري: تم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت من الساعة 15:00 لغاية الساعة 11:00 من غد الاثنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

شارك تانك لبنان… من خلف الكواليس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

"أكرم من مين" يعود في رمضان على الـLBCI… إليكم ما ينتظركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

الطقس يختبر أميركا: بنية تحتية كهربائية قديمة في مواجهة عواصف غير مسبوقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

أميركا تحت العاصفة القطبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

حين يتحوّل مشوار التزلّج إلى رحلة عذاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

وقفة تضامنية مع أهالي الأسرى في السجون الاسرائيلية… والحزب عاتبٌ على الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اجتماع نتنياهو ولابيد… هل يسبق الضربة الأميركية على إيران؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:21

تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد

LBCI
حال الطقس
02:00

استقرار قبل عودة الامطار الاربعاء

LBCI
خبر عاجل
13:29

ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
06:17

اعتصام على الطريق الدولية بعلبك - زحلة لكشف مصير احمد شكر

LBCI
أخبار لبنان
11:42

آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب

LBCI
فنّ
06:30

هل تذكرون نجم "ستار أكاديمي" أحمد الشريف؟ لهذا السبب ابتعد عن النجومية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟

LBCI
أخبار لبنان
13:00

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More