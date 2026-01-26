الراعي: لبنان يحتاج إلى كلمة تجمع لا خطابات تقسّم

شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن "لبنان، في زمن يكثر فيه الكلام وتقلّ فيه الحقيقة، يحتاج إلى كلمة حق لا ضجيج، وكلمة تجمع لا خطابات تقسّم"، معتبرًا أن الكلمة القادرة على إعادة بناء الإنسان هي نفسها القادرة على فتح أفق الرجاء للوطن.كلام الراعي جاء خلال احتفال لمناسبة "أحد كلمة الله" بعنوان: "الكتاب المقدّس: عهدان في كتاب" نظمته الرابطة الكتابيّة في لبنان، بالتعاون مع جمعية الكتاب المقدّس واللجنة الوطنية لراعوية الشبيبة (APECL JEUNE)، وذلك في مزار سيّدة المنطرة - مغدوشة.وقال الراعي: "انّ الكتاب المقدّس ليس كتابين متجاورين ولا زمنين منفصلين، بل تصميم خلاص واحد حيّ ومتكامل يبدأ بالوعد ويبلغ اكتماله بالمسيح". واستند إلى "ما ورد في الدستور العقائدي كلمة الله للمجمع الفاتيكاني الثاني، مستشهدًا بقول القديس أغسطينوس: إن العهد الجديد يختبئ في القديم، والقديم يتّضح في الجديد".وشدّد على أنّ "الكنيسة، في أحد كلمة الله، تعود إلى الأساس: الله تكلّم وما زال يتكلّم"، معتبرًا أنّ "كلمة الله ليست مجرد نصوص محفوظة أو تاريخ يُروى، بل حضور حيّ وفاعل قادر أن يخترق الضمير ويوقظ القلب ويبدّل الاتجاه"، مؤكدًا أنّها "لا تدمّر بل تخلق، لا تقسّم بل تجمع ولا تبرّر الظلم بل تكشفه".