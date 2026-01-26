سلام: سأزور أهلنا في الجنوب قريباً للإعلان عن مجموعة من المشاريع لإعادة الأعمار

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس": "جئت اليوم إلى طرابلس للتأكيد أن الفيحاء ليست وحدها، فأحببت إجراء معاينة ميدانية قبل الاجتماع المرتقب ظهرًا في السراي الحكومي، لوضع معالجة جذرية لمشكلة الأبنية المتصدّعة، كما قمت بزيارة الناجين في المستشفيات للإطمئنان على صحتهم… وكان قلبي على الجنوب أيضاً الذي يتعرض لغارات متواصلة، وأنا سأقوم قريباً بزيارة أهلنا فيه للإعلان عن مجموعة من المشاريع لإعادة الإعمار التي سنبدأ بتنفيذها في أسرع وقت من ضمن قرض البنك الدولي".