جامعة الروح القدس – الكسليك تنظم جلسة مع مايكل كولي حول القيادة في زمن التعقيد والذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
2026-01-27 | 03:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
جامعة الروح القدس – الكسليك تنظم جلسة مع مايكل كولي حول القيادة في زمن التعقيد والذكاء الاصطناعي
نظّمت جامعة الروح القدس – الكسليك جلسة جديدة من سلسلة Sunset Stories Executive Talk، حملت عنوان: "القيادة في عصر التعقيد واضطرابات الذكاء الاصطناعي"، بمشاركة الكاتب العالمي مايكل كولي، مؤلف 12 كتابًا الأكثر مبيعًا في مجال القيادة، في حضور رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزف مكرزل، وأعضاء مجلس الجامعة والمسؤولين فيها، ونخبة من رجال الأعمال والمديرين والمسؤولين في مؤسسات مرموقة.
أدارت الجلسة مديرة مكتب العلاقات الاستراتيجية مع الشركات في الجامعة الدكتورة مادونا سلامة أيانيان، وشكّلت تجربة فكرية وإنسانية عميقة، عُرفت بـ "A Michael Kouly Experience"، حيث قدّم كولي مقاربة شاملة لمفهوم القيادة، انطلقت من ثلاثية أساسية: الواقع، الحقيقة، والمسؤولية في صناعة القرار، في زمن تتسارع فيه الأزمات والتغيّرات التكنولوجية والاجتماعية.
الواقع أساس القرار
استهل كولي مداخلته بالتأكيد على أن جودة القرارات ترتبط مباشرة بجودة فهمنا للواقع، مشيرًا إلى أن أي سوء في تفسير الواقع يقود حتمًا إلى قرارات خاطئة، غالبًا ما يدفع ثمنها الآخرون، لا سيما عندما يكون متخذ القرار في موقع مسؤولية أو قيادة. واعتبر أن مواجهة الواقع كما هو بقوة وشجاعة، لا كما نرغب أن يكون، هي الخطوة الأولى في أي مسار قيادي ناضج.
من التفسير إلى تحمّل المسؤولية
وتوقّف عند أهمية التفسير الصحيح للواقع، محذّرًا من أن الهروب إلى التبرير أو لوم الآخرين أو تبنّي عقلية الضحية يعيق النمو ويمنع التقدّم. وشدّد على أن النضج القيادي يبدأ بالاعتراف بالمسؤولية الشخصية، عبر طرح السؤال الصعب: "ما هو دوري في المأزق الذي أعيشه؟"
القيادة تعني القدرة على البقاء
وفي حديثه عن الاضطرابات والضغوط، شدّد كولي على أن الانسحاب السريع ليس مرادفًا للمرونة، معتبرًا أن القيادة الحقيقية تعني القدرة على البقاء، لا الهروب، حين يعتمد الآخرون عليك. وأوضح أن الانسحاب مقبول فقط إذا كان قرارًا واعيًا واستراتيجيًا يخدم الهدف، لا هروبًا من الاضطراب أو المسؤولية.
من الاحتواء إلى التحوّل
وطرح كولي نموذجًا متكاملًا لدورة القيادة في الأزمات، يبدأ بـ احتواء الضرر وتثبيت الوضع، يليه إصلاح الخلل ومعالجة الجذور، وصولًا إلى إعادة تصميم الأنظمة والهياكل لمنع تكرار الفشل، معتبرًا أن الثقة لا تُبنى بالنوايا، بل بالأنظمة.
القيادة فعل محبة
وعرّف كولي القيادة بأنها "محبة تُترجم إلى فعل"، تقوم على التضحية والانضباط وتحمل الألم من أجل الآخرين. وأكد أن الهدف الأسمى للقيادة هو خلق واقع أفضل وأكثر وفرة، مستشهدًا بآية من الإنجيل: "أتيت لتكون لهم الحياة، وتكون لهم بوفرة"، يوحنا 10:10.
القيادة بين البقاء والنمو: سؤال الحياة الحاسم
وفي خلاصة فكره، رأى كولي أن مفهوم القيادة المعاصرة يطرح سؤالًا شخصيًا جوهريًا: هل نعيش حقًا أم نكتفي بالبقاء؟ وما نوعية حياتنا عبر أبعادها الروحية، والمهنية، والمالية، وعلاقتنا بذواتنا وبمحيطنا؟
ولفت إلى أن هذا الطرح يميّز بين عقلية البقاء القائمة على القلق والهشاشة، حيث تكفي صدمة واحدة للانهيار، وعقلية النمو التي توفّر هامش أمان، وقدرة، وكرامة، وحرية. فالنمو يخلق فائضًا يمكّن الأفراد والمؤسسات من امتصاص الأزمات دون ذعر.
وأكد أن أفضل استراتيجية للبقاء هي النمو المستمر، إذ إن تباطؤ النمو ليس حيادًا، بل بداية تراجع. فالنمو ليس ترفًا، بل شرطًا للبقاء وطريقًا إلى الوفرة. إن النمو يجب أن يكون شاملًا ومتكاملًا، لأن الإنسان كيان متعدد الأبعاد، وأي خلل في بُعد واحد يهدد التوازن كله. والقيادة، وفق هذا المنظور، عملية متكررة تبدأ بقراءة الواقع، وفهمه، وتحمل المسؤولية، ثم الفعل والإصلاح وإعادة التصميم.
وختم بالتشديد على أنه رغم كلفة القيادة من فشل وعزلة وتضحيات، تبقى القيادة خيارًا لا مفرّ منه في عالم تحكمه قوانين التآكل والانحدار. والرسالة واضحة: الحياة قد لا تصبح أسهل، لكنها يمكن أن تصبح أفضل، لا بالصدفة، بل بالقيادة، وبالنمو القائم على المحبة وصناعة الوفرة في عالم مأزوم.
وفاعل الحضور من أكاديميين وقياديين مع الطرح، في جلسة حوارية غنية عكست التزام جامعة الروح القدس – الكسليك بدورها كمساحة فكرية رائدة، تجمع بين المعرفة والقيم، وصناعة القادة في زمن التحوّلات الكبرى.
أخبار لبنان
الروح
القدس
الكسليك
مايكل
القيادة
التعقيد
والذكاء
الاصطناعي
Learn More