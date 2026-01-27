الأخبار
هيكل بحث مع قائد قوة المهام الأميركية والمنسقة الأممية في سبل دعم الجيش

أخبار لبنان
2026-01-27 | 08:35
 استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في القيادة المركزية الأميركية Brig. Gen. Mason R Dula مع وفد مرافق، وتناول البحث سبل التعاون بين الجيشَين اللبناني والأميركي، والتطورات في لبنان، إضافة إلى الأوضاع العامة في المنطقة.

كما استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis – Plasschaert، وتناول البحث الأوضاع في البلاد، والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش.

