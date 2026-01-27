جابر كلف هبة فؤاد حمادي بمهام رئيسة للمصلحة المالية الإقليمية في النبطية

اصدر وزير المالية ياسين جابر، مذكرة قضت بتكليف السيدة هبة فؤاد حمادي وهي مراقب ضرائب رئيسي في دائرة الضرائب النوعية في المصلحة المالية الاقليمية في محافظة النبطية، بمهام رئيسة للمصلحة المذكورة وتقوم بالاعمال التي يتم تكليفها بها.