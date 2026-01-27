"كلنا بيروت": خطاب نعيم قاسم خطير ويضع لبنان أمام مغامرة تدميرية

أعرب تجمع "كلنا بيروت" عن استغرابه الشديد لما ورد في خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لجهة ربط مصير لبنان بالحرب المحتملة على إيران، معتبراً أن هذا الطرح يشكّل خطراً مباشراً على الدولة اللبنانية وشعبها ومؤسساتها.



ورفض التجمع في خلال اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة الوزير السابق محمد شقير، رهن مصير اللبنانيين بمصير ايران أو أي دولة أخرى، مؤكداً أن مثل هذا الخطاب يزجّ بلبنان في مغامرة عسكرية غير محسوبة، من شأنها أن تجرّ على البلاد مزيداً من الدمار والقتل والتهجير والمآسي التي لا يمكن تحملها، كما يشكل عبثا بمصير المواطنين وأمنهم ومستقبل أبنائهم.



وأكد "كلنا بيروت" أن خطورة هذا الموقف تستدعي أكثر من أي وقت التمسك بالثوابت الوطنية التي أرساها خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة، خصوصا ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واحتكار قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الدستورية الشرعية، حفاظاً على سيادة لبنان واستقراره.

