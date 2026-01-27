المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي

أفاد "المركز الوطني للجيوفيزياء" عبر منصة "أكس"، بتسجيل هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة البقاع الغربي، وذلك في الساعة 14:11 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر اليوم.