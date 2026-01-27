جنبلاط: تصريحات نعيم قاسم غير مسؤولة

وصف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بـ"غير المسؤولة".



ورأى جنبلاط، في حديث لصحيفة L'Orient-Le Jour أن "كلام قاسم قد يُثير العدو الإسرائيلي، في ظل ظروف إقليمية شديدة التوتر"، وقال: "هذه التصريحات تهدد التقدم الجيد الذي تحققه الحكومة على صعيد خطط الجيش في جنوب لبنان".



وأضاف: "لا أعرف لماذا يريد قاسم جر بعض أبناء الطائفة الشيعية ولبنان إلى الحرب".