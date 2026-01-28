البستاني تقدّم وبيضون بمشروع تعليق إخضاع الودائع المحجوزة في المصارف لرسم الانتقال

كتب النائب فريد البستاني على منصة "إكس": "تقدّمت مع زميلي النائب الدكتور أشرف بيضون بمشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى تعليق إخضاع الودائع المصرفية المحجوزة في المصارف اللبنانية لرسم الانتقال، وأتمنّى عرضه على الهيئة العامة في أقرب فرصة. إن هذا القانون يؤمّن عدالة لورثة المودعين الذين بالإضافة من حرمانهم من حقهم الطبيعي بالولوج الى مدخرات أهلهم يعانون فرض رسوم الانتفال على أموال لا يستطيعون التصرّف بها".