مكاوي ممثلا الحجار في افتتاح مؤتمر "استراتيجيات وطنية لتنمية مستدامة": لدعم المشاريع القائمة على التخطيط العلمي والشراكة المجتمعية

افتتح مركز" رصد للدراسات والتنمية وجمعية الوعي والمواساة الخيرية"، مؤتمر "رصد للتنمية والتطوير" بعنوان:"إقليم الخروب وتحديات التنمية - استراتيجيات وطنية لتنمية مستدامة"، في حرم الجامعة الإسلامية في لبنان - فرع الوردانية، برعاية وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار ممثّلًا بمحافظ جبل لبنان محمد مكاوي، وحضور النائبة نجاة عون صليبا، ممثلي نواب وفاعليات.



واعتبر رئيس المؤتمر عماد سيف الدين، في كلمة، "أن انعقاد هذا المؤتمر يشكّل محطة أساسية في مسار التنمية في إقليم الخروب"، وأوضح أن "الهدف لا يقتصر على تشخيص المشكلات، بل يتعداه إلى وضع مقاربات عملية قائمة على البحث العلمي والعمل التشاركي".



وأكد أن "التنمية مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية"، مشددًا على "أهمية الاستثمار في الإنسان، ولا سيما فئة الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي ناجح".



ورأى أن"إقليم الخروب يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله ليكون نموذجا تنمويا إذا ما توافرت الإرادة والتخطيط السليم".





بدوره، أكد مكاوي "دعم الوزارة للمبادرات التنموية"، وشدد على أن "التنمية المستدامة أولوية وطنية في ظل الظروف الراهنة، وعلى أهمية اللامركزية الإدارية ودور البلديات في تحريك عجلة التنمية".



وأشار الى "حرص الوزارة على دعم المشاريع القائمة على التخطيط العلمي والشراكة المجتمعية"، متمنيًا أن "تترجم أعمال المؤتمر بتوصيات عملية تسهم في تنمية إقليم الخروب وسائر المناطق اللبنانية".







