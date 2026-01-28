الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مكاوي ممثلا الحجار في افتتاح مؤتمر "استراتيجيات وطنية لتنمية مستدامة": لدعم المشاريع القائمة على التخطيط العلمي والشراكة المجتمعية
أخبار لبنان
2026-01-28 | 05:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مكاوي ممثلا الحجار في افتتاح مؤتمر "استراتيجيات وطنية لتنمية مستدامة": لدعم المشاريع القائمة على التخطيط العلمي والشراكة المجتمعية
افتتح مركز" رصد للدراسات والتنمية وجمعية الوعي والمواساة الخيرية"، مؤتمر "رصد للتنمية والتطوير" بعنوان:"إقليم الخروب وتحديات التنمية - استراتيجيات وطنية لتنمية مستدامة"، في حرم الجامعة الإسلامية في لبنان - فرع الوردانية، برعاية وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار ممثّلًا بمحافظ جبل لبنان محمد مكاوي، وحضور النائبة نجاة عون صليبا، ممثلي نواب وفاعليات.
واعتبر رئيس المؤتمر عماد سيف الدين، في كلمة، "أن انعقاد هذا المؤتمر يشكّل محطة أساسية في مسار التنمية في إقليم الخروب"، وأوضح أن "الهدف لا يقتصر على تشخيص المشكلات، بل يتعداه إلى وضع مقاربات عملية قائمة على البحث العلمي والعمل التشاركي".
وأكد أن "التنمية مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية"، مشددًا على "أهمية الاستثمار في الإنسان، ولا سيما فئة الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي ناجح".
ورأى أن"إقليم الخروب يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله ليكون نموذجا تنمويا إذا ما توافرت الإرادة والتخطيط السليم".
بدوره، أكد مكاوي "دعم الوزارة للمبادرات التنموية"، وشدد على أن "التنمية المستدامة أولوية وطنية في ظل الظروف الراهنة، وعلى أهمية اللامركزية الإدارية ودور البلديات في تحريك عجلة التنمية".
وأشار الى "حرص الوزارة على دعم المشاريع القائمة على التخطيط العلمي والشراكة المجتمعية"، متمنيًا أن "تترجم أعمال المؤتمر بتوصيات عملية تسهم في تنمية إقليم الخروب وسائر المناطق اللبنانية".
أخبار لبنان
ممثلا
الحجار
افتتاح
مؤتمر
"استراتيجيات
وطنية
لتنمية
مستدامة":
المشاريع
القائمة
التخطيط
العلمي
والشراكة
المجتمعية
التالي
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
كتاب من أبو الحسن إلى وزيرة التربية: أنصفوا المدرسة الرسمية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-13
الرئيس عون حضر راعياً المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
أخبار لبنان
2025-11-13
الرئيس عون حضر راعياً المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
0
أخبار لبنان
2025-11-10
فريد البستاني: الحفاظ على الملحقين الاقتصاديين في الدول الشريكة ضرورة استراتيجية لتنمية الصادرات
أخبار لبنان
2025-11-10
فريد البستاني: الحفاظ على الملحقين الاقتصاديين في الدول الشريكة ضرورة استراتيجية لتنمية الصادرات
0
أخبار لبنان
2025-11-01
العريضي ينتقد "حزب الله" ويدعو إلى استراتيجية دفاعية وطنية
أخبار لبنان
2025-11-01
العريضي ينتقد "حزب الله" ويدعو إلى استراتيجية دفاعية وطنية
0
أخبار لبنان
2025-10-30
ناصر الدين إفتتح مؤتمرًا علميًا عن العناية التلطيفية: تقدم الرعاية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين
أخبار لبنان
2025-10-30
ناصر الدين إفتتح مؤتمرًا علميًا عن العناية التلطيفية: تقدم الرعاية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:52
الحجار يشيد بالعملية النوعية للأمن العام في المطار: لبنان لن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بأمن المجتمعات العربية والدولية
أخبار لبنان
07:52
الحجار يشيد بالعملية النوعية للأمن العام في المطار: لبنان لن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بأمن المجتمعات العربية والدولية
0
أخبار لبنان
07:49
وزير الزراعة يستقبل سفير الدنمارك ويبحثان مشروعاً دولياً لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في جنوب لبنان بقيمة 28 مليون دولار
أخبار لبنان
07:49
وزير الزراعة يستقبل سفير الدنمارك ويبحثان مشروعاً دولياً لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في جنوب لبنان بقيمة 28 مليون دولار
0
أخبار لبنان
07:43
رئيس مجلس الوزراء القطري استقبل لودريان: لضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والحفاظ على استقرار لبنان
أخبار لبنان
07:43
رئيس مجلس الوزراء القطري استقبل لودريان: لضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والحفاظ على استقرار لبنان
0
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:02
النائب أسامة سعد: الموازنة المعروضة لا ترتقي الى مستوى التحديات والمخاطر الداهمة وهي عارية من التزامات اعادة الاعمار والانصاف والعدالة للعسكريين وموظفي القطاع العام
آخر الأخبار
07:02
النائب أسامة سعد: الموازنة المعروضة لا ترتقي الى مستوى التحديات والمخاطر الداهمة وهي عارية من التزامات اعادة الاعمار والانصاف والعدالة للعسكريين وموظفي القطاع العام
0
آخر الأخبار
07:09
النائب ايهاب مطر: لا نسمع ولا نرى شيئا من الدولة تجاه طرابلس ونقول طفح الكيل ولم نعد نريد أن نصبر وأين المحاسبة للتقصير في المدينة؟
آخر الأخبار
07:09
النائب ايهاب مطر: لا نسمع ولا نرى شيئا من الدولة تجاه طرابلس ونقول طفح الكيل ولم نعد نريد أن نصبر وأين المحاسبة للتقصير في المدينة؟
0
أخبار لبنان
05:28
أحد النواب لبرّي: فينا نطفي الـchauffage.. وبري يردّ: عم بشويك قصد
أخبار لبنان
05:28
أحد النواب لبرّي: فينا نطفي الـchauffage.. وبري يردّ: عم بشويك قصد
0
أخبار دولية
07:56
ترامب يحذر إيران من أن "الوقت ينفد" في الملف النووي
أخبار دولية
07:56
ترامب يحذر إيران من أن "الوقت ينفد" في الملف النووي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
0
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
0
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
0
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
0
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
0
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
0
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
0
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
2
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
3
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
4
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
5
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
6
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
7
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
8
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More