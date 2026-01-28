تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي

شُيّعت الشابة إليسار المير ووالدها الحاج أحمد المير، ضحيتا انهيار مبنى القبة، في بلدة مارتوما في عكار.

وأُقيمت صلاة الجنازة في مسجد مارتوما، قبل نقل النعشين إلى جبانة البلدة حيث وُوريا الثرى، وسط أجواء حزن خيّمت على الأهالي.



وفي طرابلس، ولا سيما في منطقة القبة، ساد غضب شعبي وحزن عميق عقب العثور على جثمان إليسار تحت أنقاض، ما دفع إلى دعوات لإعلان الحداد والإقفال تزامنًا مع التشييع.



وكانت عمليات الإنقاذ قد استمرت نحو 90 ساعة متواصلة، وانتهت بانتشال الجثمان، على أن تبدأ لاحقًا أعمال رفع الردميات.