روابط التعليم الرسمي تدعو إلى الاعتصام غدا: معركتنا لن تنتهي باقرار الموازنة
أخبار لبنان
2026-01-28 | 08:50
روابط التعليم الرسمي تدعو إلى الاعتصام غدا: معركتنا لن تنتهي باقرار الموازنة
أعلنت روابط التعليم الرسمي أنها "نفذت اليوم اعتصاماً رمزياً أمام مدخل مجلس النواب لجهة بلدية بيروت بهدف مواكبة جلسات مجلس النواب وتذكير السادة النواب أن حقوق المعلمين أصبحت أمانة في أيديهم كما وعدوا وأن عليهم الإيفاء بالوعود ".
واكدت الروابط في بيان، أنها" مستمرة في الدعوة إلى الإضراب والاعتصام يوم غد الخميس ٢٠٢٦/١/٢٩ عند الساعة ١١.٠٠ أمام مدخل المجلس لجهة بلدية بيروت"، داعية "الزملاء الأساتذة والمعلمين إلى الحضور باكراً إلى الساحة للتعبير عن غضبهم وللمطالبة بحقوقهم ".
واشارت الى أن" يوم غد هو آخر أيام المناقشة والتصديق على الموازنة كما هو مُعلن ومن واجبنا أن نناضل حتى الرمق الأخير، وأن معركة تحسين الرواتب لن تنتهي بإقرار الموازنة بل سنفتح صراعاً مجدداً مع الحكومة ولن نستكين حتى استعادة الرواتب والأجور قيمتها التي كانت عليها سابقاً".
